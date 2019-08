Thierry Neuville start Duitse ‘thuisrally’ in de achtervolging: “Iets meer risico’s dan gewoonlijk nemen”



20 augustus 2019

12u56

Bron: Belga 0 WRC Donderdag start met een superspecial de rally van Duitsland. Voor Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) wordt hun ‘thuiswedstrijd’ een zeer belangrijke. Het duo kijkt in de WK-tussenstand aan tegen een achterstand van 25 punten op WK-leider Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). Neuville beseft dat hij vanaf de eerste meters zal moeten aanvallen.

Thierry Neuville nam het voorbije weekend deel aan een wedstrijd van het Duitse TCR op de Nürburgring. “Ik was er op uitnodiging van Huyndai Duitsland. Het was een leuke ervaring om de wereld van het circuitracen te ontdekken. Het was plezant, ik had geen stress en moest me niet echt voorbereiden. Tijdens de testdagen op het circuit van Francorchamps merkte ik dat de snelheid er was. Nadien heb ik twee dagen getest op de Nürburgring. Het resultaat was er: een polepositie en een zege in de eerste race en een zesde plaats in de tweede race.”

Vanaf donderdag neemt Neuville deel aan de rally van Duitsland, zijn thuiswedstrijd in het WK. “Eigenlijk is de rally van Duitsland een rally als alle andere. Elke wedstrijd is belangrijk, zeker wanneer je meedoet voor de wereldtitel. De steun van de vele Belgische rallyfans die deze week in grote getalen naar Duitsland afzakken doet wel deugd. Het geeft ons een boost. Maar eigenlijk moeten we er abstractie van nemen, in onze bubbel blijven en zo goed als mogelijk ons werk proberen te doen. De rally van Duitsland is een zeer bijzondere wedstrijd. Eigenlijk rijden we drie wedstrijden in één. Op vrijdag zijn er de klassementsritten rond de Moezel en in de wijngaarden van Trier. Zaterdag zijn er dan de fameuze ritten op het militair domein van Baumholder. Zondag is een beetje een mix van typische wegen in Saarland, een stukje wijngaard en wegen tussen de velden.”

De voorbije zes jaar eindigde Thierry Neuville vier keer op het podium, waarvan één zege in 2014. Vorig jaar en in 2013 eindigde de Belg als tweede, in 2016 als derde. “Het is een rally die ons ligt maar tegelijk is het eentje waar je wedstrijd er snel kan opzitten. In 2017 hebben we dat ondervonden toen we bij het afsnijden van een bocht onze ophanging achteraan beschadigden. Deze wedstrijd vraagt heel veel concentratie, zeker omdat de grip constant wijzigt net als de weersomstandigheden waardoor het zeer moeilijk is om de juiste banden te kiezen. Op het militair domein kan ook veel gebeuren. Het is een moeilijke rally.”

“Vanaf het begin aanvallen”

“De verwachtingen voor dit weekend zijn toch wel hooggespannen. In het kampioenschap moeten we 25 punten goedmaken op Tänak. Hij zal hier waarschijnlijk opnieuw de snelste zijn. Vanaf het begin moeten we echt alles geven. We weten dat we iets meer risico’s dan gewoonlijk zullen moeten nemen. Anders zullen we er niet in slagen om het tempo van Ott (Tänak) te kunnen volgen. Hij beschikt over de meest performante wagen van het moment. Sébastien Ogier is hier ook altijd zeer competitief. We hebben geen keuze en zullen vanaf het begin moeten aanvallen, in de hoop dat de wagen competitief is.”

Bij aanvang van de rally van Duitsland vorig jaar stond Neuville aan de leiding van het WK en telde hij nog 21 punten voorsprong op Ogier en maar liefst 46 of Tänak. Nu zijn de rollen omgekeerd en moet Neuville terrein proberen goed te maken. “We doen ons werk en weten wat ons doel is. Druk is er niet echt. We moeten kijken hoe sterk de Toyota’s hier voor de dag zullen komen. In Finland reden ze de eerste dag allen in de top drie. Dat is een beetje verontrustend en jammer maar we weten dat onze wagen veel betrouwbaarder is. Daar moeten wij het van hebben, net als van onze regelmaat, zodat we op het einde van het seizoen de afrekening kunnen maken en zien waar we uitkomen. We moeten toch nog enkele wedstrijden rijden, waaronder de rally van Turkije. Het is een zeer breekbare rally waar vorig jaar heel wat rijders moesten opgeven. Op dat terrein is de Toyota minder competitief. Voor ons komen er nog goede wedstrijden aan. Het komt erop aan om optimaal te scoren.”

“Net als vorig jaar is ook dit jaar het niveau van het WK bijzonder hoog en zijn we met drie rijders die strijden voor de wereldtitel. Eigenlijk zijn deze wedstrijden pure sprints geworden waar je van de eerste tot de laatste meter moet aanvallen. Dat hebben we nog in Finland gemerkt waar we slecht begonnen en dat de hele wedstrijd met ons meesleepten. Voor mij komt het er dit weekend op aan om mijn twee grootste titelconcurrenten te verslaan. Het maakt niet uit of een Meeke of een Sordo de rally winnen. Zolang wij maar voor Tänak en Ogier kunnen blijven is het voor ons goed.”

De rally van Duitsland inbegrepen resten er Neuville nog vijf wedstrijden om de eerste Belgische wereldkampioen te worden. “De kansen zijn min of meer gelijk. Tänak is nu wel in het voordeel maar hij zal in de komende onverharde rally’s in het nadeel zijn omdat hij als eerste de weg op moet. Als we net voor de slotwedstrijd in Australië nog met zijn drieën voor de wereldtitel overblijven wordt het opnieuw een pokerspel met als inzet de startposities en het schoonvegen van de weg.”