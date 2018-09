Thierry Neuville staat vierde na eerste dag in Rally van Turkije LPB

13 september 2018

20u44

Bron: Belga 2 Auto- en Motorsport Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) is de eerste leider in de Rally van Turkije, de tiende van dertien WK-manches.

Mikkelsen was in de 2 km lange klassementsrit in de straten van Marmaris 2,5 seconden sneller dan Craig Breen (Citroën C3 WRC) en 2,8 seconden sneller dan Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) staan na de openingsrit op de vierde plaats op 3,1 seconden van hun teamgenoot. "Het is uitkijken naar morgen. Laten we duimen dat we zonder lekke banden of technische problemen de dag doorkomen", zei Neuville breed glimlachend aan de finish van de eerste rit.

Sébastien Ogier (Ford Focus WRC) kwam niet ongeschonden uit de openingsrit. Bij het nemen van een jump landde de wagen op zijn neus, waarna de Fransman de controle over het stuur verloor. "Ik kreeg een geweldige terugslag waardoor ik niet tijdig kon remmen en spinde", aldus Ogier. De Fransman verloor 7,5 seconden op ritwinnaar Mikkelsen.

Het echte werk begint vrijdagochtend. De openingsrit is 38,1 km lang en wordt nu al omschreven als één van de zwaarste ritten van het seizoen. Vrijdagvoormiddag worden er nog twee ritten gereden. In de namiddag werken de deelnemers dezelfde drie ritten af als in de voormiddag.