Thierry Neuville schuift in Mexico op naar zevende plaats, maar blijft vooral ontgoocheld achter Redactie

10 maart 2018

12u15

Bron: Belga/Joost Custers 0 Auto- en Motorsport Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) staat na afloop van de tweede wedstrijddag in de rally van Mexico aan de leiding. De Spanjaard heeft een kleine voorsprong van 7,2 seconden op eerste achtervolger Sébastien Loeb (Citroën C3 WRC). Ott Tänak (Toyota Corolla WRC) volgt in derde positie. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) besluit een moeilijke wedstrijddag op de zevende plaats.

Neuville wist voor de start van de rally dat hem als openingswagen een moeilijke taak te wachten stond. Net voor de lunch verloor de Belg in een korte klassementsrit van 1,1 km een kleine halve minuut omwille van een probleem met de benzinedruk. Ook in de namiddag bleef Neuville niet van pech gespaard. Tijdens de achtste rit stak een probleem met de stuurbekrachtiging de kop op en verloor hij nog eens 36 seconden. Neuville profiteerde van de pech van Sunninen (crash) en Latvala (alternator) om vrijdagnamiddag twee plaatsen goed te maken.

Dan deed zijn teamgenoot Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) het stukken beter. De Spanjaard won vrijdagvoormiddag 2 ritten en nam zo de leiding over van Kris Meeke (Citroën C3 WRC). In de namiddag was Sordo niet echt tevreden over zijn banden en hij zag zo negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb naderen tot 7,2 seconden. Loeb, die voor het eerst sinds mei en de rally van Argentinië in 2013 nog eens een WK rally op gravel rijdt, was de beste tijdens de tweede doortocht op El Chocolate en won ook de daarop volgende rit. Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) schuift dankzij een snelste tijd in KP 8, samen met Loeb, en twee fouten van Kris Meeke (spin) op naar de derde plaats.

Zaterdag krijgen de deelnemers nog eens 9 klassementsritten voor de wielen geschoven. Op zondag worden er nog 3 gereden. De rally van Mexico eindigt zondagavond Belgische tijd omstreeks 20u30.

De kloof met de zesde in de stand bedraagt voor Neuville anderhalve minuut. Om te kunnen opschuiven moet hij dus kunnen rekenen op pech van andere rijders. Het enige goede nieuws voor Neuville is dat vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) op de vijfde plaats staat en op dit moment niet al te veel punten inloopt op Neuville. "Het was niet echt een positieve dag voor ons", reageerde Neuville. "Voor de start was ik echt gemotiveerd ook al wist ik dat we als eerste de baan op moesten en zodoende de weg zouden schoonvegen voor onze concurrenten. We deden ons best om het tijdverlies te beperken. Net voor de start van de 5e rit deed er zich een probleem van overmatig benzineverbruik voor waardoor de benzinedruk daalde. We verloren niet alleen 25 seconden maar zakten ook nog eens 2 plaatsen in de stand. Dat was echt ontgoochelend."

"Deze namiddag was er niet echt beterschap. Tijdens de 8e rit viel de stuurbekrachtiging plots weg en verloren we opnieuw bijna 40 seconden. Morgen is een andere dag. We zullen het beste van onszelf geven om een zo goed mogelijk resultaat op het einde van het weekend te bekomen."