Thierry Neuville pas negende na dag 1 in Catalonië, wereldtitelstrijd groeit naar climax LPB

26 oktober 2018

17u58 2

Zeven klassementsproeven (van 18) ver in de Rally van Catalonië, de voorlaatste WK-manche, en Thierry Neuville zal alle zeilen moeten bijzetten in zijn strijd om de wereldtitel. Onze landgenoot sloot dag 1 af op een teleurstellende negende plaats, op 59.7 seconden van leider Ott Tänak. De Estse Toyota-rijder is één van de twee rivalen die Neuville niet té ver voor zich uit mag dulden in het algemeen klassement. Met acht plaatsen verschil tussen beide rijders is die missie vooralsnog mislukt. Neuvilles andere concurrent, de Fransman Sébastien Ogier, doet het gelukkig niet zo veel beter als onze landgenoot. Ogier is voorlopig zevende op 39.4 seconden van Tänak. De wereldtitelstrijd groeit naar een climax, zoveel is duidelijk.

Zaterdag staan er zeven klassementsproeven op het programma in Catalonië, zondag volgen er nog vier.

Hoe staan de kansen voor Neuville in de wereldtitelstrijd?

De kans dat Neuville zondag al de wereldtitel pakt in Catalonië, is klein. De Belg heeft met 189 punten immers slechts zeven punten meer dan zijn eerste achtervolger, de Fransman Sébastien Ogier (182). De Est Ott Tänak (168) kan ook nog aanspraak maken op de wereldtitel, maar heeft als derde wel al 21 punten goed te maken.

De winnaar van een rally krijgt 25 punten, de tweede 18, de derde 15. Daarna zijn er onder de nummers vier tot tien respectievelijk 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt te verdelen. Ook in de ‘Power Stage’, de afsluitende klassementsrit in een rally, zijn nog punten te winnen: vijf voor de winnaar, vier voor nummer twee, drie voor nummer drie, twee voor nummer vier en nog één punt voor nummer vijf. Na Catalonië staat er nog één WK-manche op het programma, de Rally van Australië (15-18 november). In totaal zijn er dus nog maximum 60 punten te verdienen.