Thierry Neuville pakt de pole op de Nürburgring Joost Custers

17 augustus 2019

Op de Nürburgring heeft Thierry Neuville de polepositie gepakt voor de eerste race van de Duitse ADAC TCR, voor zijn teamgenoot in het Hyundai Team Engstler, Max Hesse. De eerste race start vandaag, zaterdag, om 13u15, net voor de ADAC GT. In de tweede race start de top 10 van de kwalificaties omgekeerd en dus zal Neuville zondag als tiende. Thierry Neuville was dan ook tevreden: “We wisten meteen dat we hier snel zouden zijn, mijn kwalificatie verliep dan ook zeer goed. De race is iets anders nu, want ik weet niet hoe het er in de wedstrijd zelf aan toe zal gaan. Ik wil dan ook niet over een concreet doel spreken.”