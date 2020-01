Thierry Neuville pakt de leiding in Monte-Carlo Joost Custers

26 januari 2020

10u11 0 Rally Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul zijn de slotdag van de Monte-Carlo furieus gestart. Het duo won in de Hyundai i20 WRC de eerste twee proeven en leidt nu de opener van het WRC-seizoen met 4 seconden op Elfyn Evans en maar liefst 11,2 seconden op Sébastien Ogier, beiden in een Toyota Yaris WRC.

Tijdens de eerste passage van Bollène-Vésubie naar Peïra Cava zette Thierry Neuville meteen de puntjes op de ‘i’. De Belg won zijn zesde proef van de Monte-Carlo, maar vooral de manier waarop maakte indruk. Neuville zette leider Elfyn Evans op 5 seconden en Sébastien Ogier op 6,2. Daarmee ging Neuville meteen voorbij aan de zesvoudige wereldkampioen.

Van La Cabenette naar de Col de Braus deed Neuville zijn huzarenstukje nog eens over en hij won al de zevende klassementsproef. Meteen schoof hij op naar de leiding van de rally.

Er is geen technische assistentie voorzien na de eerste passage over de beide proeven, wel een regroup en tankbeurt. Om 10u55 en 12u18 staan de laatste twee proeven dan op het programma, mogelijk voldoende om voor het eerst sinds 1924 en Jacques Edouard Ledure een Belgische winnaar op het podium in het Prinsdom Monaco te zien.