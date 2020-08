Thierry Neuville overklast tegenstand in rallykampioenschap van Italië ODBS

02 augustus 2020

20u35

Bron: Belga 0 Rally Thierry Neuville heeft in zijn Hyundai i20 Coupe WRC na een lange pauze bij zijn terugkeer meteen toegeslagen. Onze landgenoot overklaste de tegenstand in de Rally di Alba, de eerste manche voor het Italiaanse rallykampioenschap. Neuville klokte de snelste tijd in acht van de negen chronoritten.

In de categorie WRC Plus, voorbehouden voor piloten ingeschreven in het wereldkampioenschap, wonnen Neuville en zijn co-piloot Nicolas Gilsoul hun eerste race na een lange coronapauze met overmacht. Het Belgische duo sloot na negen chronoritten af met een voorsprong van 22.4 seconden op de Estse wereldkampioen Ott Tänäk (Hyundai i20 Coupe WRC), die Neuville alleen in de tweede klassementsproef het nakijken gaf. De Fransman Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 Coupe WRC) eindigde op 55.5 seconden als derde.

Autoconstructeur Hyundai nam dus het volledige podium voor zijn rekening en scoorde ook in de categorie R5, met een zege voor de Ier Craig Been (Hyuandi i20 R5), voor zijn ploeggenoten Jari Huttunen (op 8.7) en Dani Sordo (23.5n).

Het WK rally werd na drie manches onderbroken door de coronapandemie. Op 4 september herneemt de competitie met de rally van Estland. De Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris) leidt in de WK-stand, voor de Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris) en Neuville. De 32-jarige Oostkantonner staat twintig punten achter op Ogier.