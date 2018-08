Thierry Neuville over rally van Duitsland deze week: "Dit is mijn thuiswedstrijd" Redactie

15 augustus 2018

12u46

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De rally van Duitsland is de thuiswedstrijd van Hyundai Motorsport, dat zijn hoofdkwartier in Alzenau heeft, en van Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul. Duizenden Belgische rallyfans zullen de komende dagen de grens oversteken en naar Bostalsee trekken, de uitvalsbasis van de rally van Duitsland.

Thierry Neuville stond al drie keer op het podium in zijn thuiswedstrijd. In 2013 eindigde hij als tweede na Dani Sordo. Eén jaar later mocht hij voor het eerst in zijn carrière het hoogste schavotje betreden en won hij zijn eerste WK-rally. In 2016 eindigde Neuville op de derde plaats. Vorig jaar moest hij op zaterdag opgeven. Neuville beschadigde bij het afsnijden van een bocht op de beruchte Panzerplatte de ophanging en kon niet meer verder. De Belg reed op dat moment rond in vierde positie.

"Na vier opeenvolgende gravelrally's kijk ik ernaar uit om nog eens op asfalt te rijden", zegt Thierry Neuville. "De rally van Duitsland is een fantastische rally. Het is mijn thuiswedstrijd en omdat het rallycentrum dichtbij de Belgische grens ligt, zullen er heel veel Belgische rallyfans aanwezig zijn. Ik beleefde hier mooie momenten zoals mijn eerste zege in 2014 maar er waren ook moeilijke momenten. Na mijn frustrerende rally van Finland ben ik klaar om vooraan opnieuw mee te strijden."

Neuville start als WK-leider in zijn achtertuin

Morgenavond start met een 2,04 km lange superspecial in Sankt Wendel de rally van Duitsland, de negende van in totaal dertien rally's die meetellen voor het wereldkampioenschap. In de tussenstand heeft Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) 21 punten voorsprong op rivaal en eerste achtervolger Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Beide rijders wonnen dit jaar al drie rally's.

Na vier onverharde rally's krijgen de rijders nog eens een volledig verhard parcours voor de wielen geschoven. De rally van Duitsland is een moeilijke wedstrijd en bundelt drie types van parcours in één rally. Op vrijdag zijn er de klassementsritten tussen de wijngaarden. Op zaterdag wordt er veelal gereden op militair domein waar het uitkijken is voor de beruchte betonnen boordstenen en de verborgen betonnen duikers. Tot slot zijn er nog de mooie klassementsritten in open landschappen gereden op gewone asfaltwegen.

De rallyfans in Duitsland mogen zich opmaken voor een nieuwe strijd tussen Neuville, Ogier en Tänak (Toyota Yaris WRC). De Est won de vorige editie van de rally van Duitsland. Eerder dit seizoen won hij in Argentinië en Finland.

De rally van Duitsland is een eerder jonge WK-rally die voor het eerst in 2002 op de kalender stond. Met uitzondering van 2009 stond de rally van Duitsland altijd op de WK-kalender. Citroën is de grote slokop. Van de vijftien gereden rally's won het Franse merk er elf. Sébastien Loeb won de rally negen keer, waarvan acht keer op rij, met vier verschillende type wagens. Sébastien Ogier won de rally drie keer, één keer met Citroën en twee keer met VW. Dani Sordo won in zijn lange carrière één wedstrijd, de rally van Duitsland in 2013. Eén jaar later won Thierry Neuville zijn eerste WK-rally aan de boorden van de Moesel.

De rally van Duitsland is gespreid over vier wedstrijddagen. Morgen wordt er een superspecial gereden in Sankt Wendel. Op vrijdag worden er zes klassementsritten gereden. Het zwaartepunt van de rally ligt op zaterdag wanneer er acht klassementsritten worden afgewerkt, waaronder de dubbele doortocht van 38,57 km op de Panzerplatte. Op de slotdag worden er nog drie ritten gereden waaronder de traditionele powerstage. In totaal krijgen de deelnemers 325,76 competitieve kilometers voor de wielen geschoven gespreid over vier dagen en achttien ritten.