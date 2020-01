Thierry Neuville opent seizoen met prestigieuze zege in Rally van Monte Carlo Joost Custers

26 januari 2020

13u17 4 Rally Het is lang het zwarte beest van onze landgenoten geweest, maar Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul hebben afgerekend met de Monte Carlo, de meest prestigieuze van alle WK-wedstrijden. Na een schitterende zaterdag en een fabuleuze zondag was de winst voor het nummer #11 van Hyundai Motorsport. Onze landgenoten zijn meteen ook WK-leider.

Neuville ging als een bezetene van start op zondag en won drie chronoproeven op rij en vertrok zo met meer dan 10 seconden bonus op de dichtste achtervolger naar de Power Stage. In die Power Stage werd onze landgenoot nogmaals winnaar, goed voor vijf bijkomende WK-punten.

“Ik weet het niet, het gevoelen was hard, maar we vochten terug. We jagen hier al zo lang hard achter, deze zege. Sinds zaterdagochtend was de wagen fantastisch en konden we het afmaken.”

De 31-jarige Thierry Neuville behaalde al een twee en een derde plaats in de Monte Carlo, naast twee vijfde plaatsen, maar de zege in Monaco is er één om in te lijsten. Neuville won maar liefst acht van de 16 chronoproeven en was vooral op zaterdag en zondag gewoonweg onklopbaar. De Monte Carlo is de dertiende WK-zege van Neuville, één meer dan regerend wereldkampioen Ott Tänak. Tänak, de nieuwe teamgenoot van Neuville bij Hyundai overleefde vrijdag bij wonder een horrorcrash en vertrekt puntenloos uit de WK-opener. Op het podium naast Neuville vinden we de beide Toyota-rijders Sébastien Ogier en Elfyn Evans. Esepakka Lappi (Ford) werd verdiend vierde, voor Kalle Rovanperä (Hyundai) en Sébastien Loeb (Hyundai) die een vreselijke slotdag kende als gevolg van bandenproblemen en van vier naar zes zakte.

Noteren we nog dat deze zege in de Monte Carlo de eerste Belgische is sinds 1924 en Jacques Edouard Ledure in een Bignan.

V I C T O R Y ! 🏆🥇🙌🏼

I can’t tell you how happy we are to win our first #RallyeMonteCarlo! 🤩

We also score 5️⃣ pts in the PS!

It’s our 13th #WRC win. Such a lucky number! 😉

It’s an amazing way to start the season and a fantastic feeling!#HMSGOfficial pic.twitter.com/MlcU9OSiPp Thierry Neuville(@ thierryneuville) link