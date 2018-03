Thierry Neuville op een zevende stek in rally van Mexico: "Het gaat beter en beter" Joost Custers

09 maart 2018

20u24

Bron: Eigen berichtgeving 23 Auto- en Motorsport In Mexico is de WK rally vier proeven ver en Thierry Neuville doet het verre van slecht, met voorlopig een zevende plaats, op 43,7 seconden van leider Dani Sordo, de Spaanse teamgenoot van Neuville bij Hyundai. Neuville opent morgen de proeven in Mexico en op de onverharde wegen is dat een groot nadeel. Het lijkt er dus op dat de WK-leider de schade zeker zal kunnen beperken.

De beste tijden in de KP2, KP3 en KP4 waren respectievelijk voor Kris Meeke (Citroën), Dani Sordo (Hyundai) en Ott Tänak (Toyota) en zij maken vooraan ook de dienst uit, samen met de verrassend sterke Sébastien Loeb. De Fransman, die na drie jaar zijn comeback maakt, volgt in zijn Citroën C3 WRC, op 18 seconden van leider Sordo en op goed drie seconden van Kris Meeke, voorlopig tweede in de tussenstand. Tänak is vierde, net achter de Franse levende rallylegende. Sébastien Ogier, de dichtste belager van Neuville in de WK-tussenstand, is vijfde. Elfyn Evans verloor drie minuten in een sortie tijdens KP4.

Neuville verre van slecht

Thierry Neuville volgt als zevende, voor twee van de drie Toyota en Ford. “We openen de proeven en dat is aanpassen. We doen ons best en het gaat beter en beter.” Morgen staan drie volwaardige proeven op het menu en drie showproeven.