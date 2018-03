Thierry Neuville ontsnapt aan drama bij crash in rivier Joost Custers

29 maart 2018

05u00 0

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul hebben het gisteren even warm gehad. Tijdens testen in de aanloop naar de WRC-wedstrijd in Corsica, over goed een week, belandde het Belgische duo in hun Hyundai in een rivierbedding onder een brug. De eerste beelden lieten het ergste vermoeden, maar al snel verloste Neuville via Twitter de vele fans uit hun lijden. De wagen is er erger aan toe, maar ook dat vormt geen probleem voor volgende week.

Thierry Neuville and co-driver escape injury after crashing off a bridge and into a river #WRC https://t.co/LqayFdrsbx pic.twitter.com/Mooru9l214 Motorsport Week(@ MotorsportWeek) link