Thierry Neuville neemt meteen de leiding in Rally van Ieper Redactie

22 juni 2018

22u30

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Na de openingsdag van de 54e Rally van Ieper staan Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 R5) aan de leiding. Het Belgische WK-duo heeft 14.1 voorsprong op eerste achtervolger Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5). Kris Princen (Skoda Fabia R5) volgt in derde positie op 17.1.

De 54 rally ging vandaag onder grote belangstelling van start op de Ieperse Grote Markt. De Fransman Bryan Bouffier (Skoda Fabia R5) reed de snelste tijd in de openingsrit, maar kon niet lang van zijn leidersplaats genieten. In de tweede rit ging Bouffier van de baan en moest hij opgeven. Neuville kwam zo aan de leiding en zag in de volgende rit Kevin Abbring (Citroën C3 R5) uitvallen. De Nederlander, bijgestaan door Pieter Tsjoen, brak een wiel van zijn nagelnieuwe C3.

Neuville, leider in de tussenstand van het WK, had aanvankelijk wat aanpassingsproblemen aan zijn wagen. In het wereldkampioenschap bestuurt de Belg een WRC, in Ieper een R5. In de eerste ronde van vijf klassementsritten won Neuville drie ritten. Bouffier en Princen elk 1. In de tweede ronde van vier klassementsritten voelde Neuville zich duidelijker al meer in zijn sas en won hij alle ritten.

Morgenvoormiddag wordt de wedstrijd hervat en krijgen de deelnemers veertien klassementsritten voor de wielen geschoven. De Rally van Ieper eindigt morgenavond omstreeks 21u30.