Thierry Neuville neemt met zege in Corsica WK-leiding over YP

31 maart 2019

14u31

Bron: Belga 0 Autosport Met een vierde plaats in de afsluitende powerstage heeft Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) zondag de Rally van Corsica gewonnen, dat is de vierde WRC-manche van het seizoen.

Voor de start van de powerstage moest onze landgenoot 11,5 seconden goedmaken op de Brit Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC), die zondagochtend de leidersplaats even had overgenomen van Neuville. De Brit finishte na een lekke band echter als laatste in de powerstage, op bijna anderhalve minuut van winnaar Kris Meeke. Neuville had genoeg aan een vierde plaats om de rallyzege veilig te stellen. In de eindstand heeft hij een voorsprong van 40,3 seconden op de Fransman Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), Evans moet vrede nemen met een derde plaats in Corsica.

Voor de dertigjarige Neuville was het de tiende WRC-zege in zijn carrière, de eerste van het seizoen en zijn derde in Corsica, na eerdere zeges in 2011 en 2017. In de WK-stand neemt onze landgenoot de leiding over van de Est Ott Tänak. Ogier volgt als tweede met 80 punten. Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), die zesde eindigde in Corsica, is derde met 77 punten. De vijfde WRC-manche van het seizoen vindt van 25 tot 28 april plaats in Argentinië.

De Rally van Corsica stond bol van de dramatiek. De 16 seconden die Neuville in de laatste rit op zaterdag had gewonnen op Evans was hij na de eerste rit zondagochtend opnieuw kwijt waardoor het verschil tussen beide rijders opnieuw 11.5 seconden bedroeg. De slotrit zou beslissen over winst en verlies, maar afgaande op de tussentijden werd al snel duidelijk dat er voor Neuville geen toptijd in zat. Evans stak meer dan een hand uit naar de zege, maar een lekke band rechts vooraan verbrodde het feestje voor de man uit Wales. “Ik vind het doodjammer voor Elfyn, maar het is zo. Ook wij verdienen de zege. Wij hebben ervoor geknokt en op zaterdag de basis van deze zege gelegd”, zei een glimlachende Neuville die Corsica als WK-leider verlaat.

De dramatiek op Corsica begon vrijdagochtend met een kapotte velg en lekke band voor Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) in de openingsrit van de rally. Zijn teamgenoten Latvala (Toyota Yaris WRC) en Tänak (Toyota Yaris WRC) zouden respectievelijk op vrijdag en zaterdag ook het slachtoffer worden van lekke banden. Tänak moest op het moment dat hij aan de leiding reed in de 47.18 km rit van Castagniccia zijn wagen aan de kant zetten om een wiel te wisselen. Op die manier werd het een baalrally voor Toyota. Ook Citroën had geen reden tot een vreugdedans. Wereldkampioen Ogier slaagde er niet in om één snelste tijd te rijden.

Ford en Hyundai waren de competitiefste merken met Evans en Neuville als exponenten. Beide rijders zorgden voor een spannende slotdag met een dramatische en onverwachte wending in het absolute slot van de wedstrijd. In 2017 versloeg Neuville met 0.7 seconden Evans in de Rally van Argentinië. In Corsica was het verschil een lekke band.

De Mevius doet ervaring en vertrouwen op in Corsica

Guillaume de Mevius en Martijn Wydaeghe (Citroën C3 WRC) zijn op de negentiende plaats geëindigd in de Rally van Corsica. Het duo reed op vrijdag en gisteren lek en sukkelde gedurende de rally met een motorprobleem, zo niet had er misschien nog wel meer ingezeten.

“De belangrijkste doelstelling is behaald: we hebben de finish gehaald en een pak ervaring opgedaan”, bekende Guillaume de Mevius. “Anderzijds had ik gehoopt om een beter resultaat te kunnen voorleggen, maar de lekke banden van vrijdag en zaterdag en een klein motorprobleem zorgden ervoor dat we die doelstelling niet gehaald hebben. Het belangrijkste is dat we de rally tot een goed einde gebracht hebben en behalve ervaring ook vertrouwen hebben opgedaan. De volgende belangrijke opdracht is de Rally van Portugal die eind mei begin en juni gereden wordt. Het zou kunnen dat we als voorbereiding op die wedstrijd half mei nog een onverharde rally in Frankrijk meepikken. Dat zou goed zijn om de wagen te leren kennen op gravel.”