Thierry Neuville neemt beste start in rally van Mexico: "Super om op deze manier te beginnen" Redactie

09 maart 2018

08u56

Bron: Belga 22 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai) heeft de eerste chronorit in de rally van Mexico, de derde manche van het WK, op zijn naam geschreven. De WK-leider was gisteravond de beste in een korte proef over 2,53 km in de straten van Guanajuato.

Neuville klokte af in 2:06.7 en was daarmee bijna twee seconden sneller dan de Fin Ott Tänak (Toyota). De Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (M-Sport Ford) zette de derde tijd neer. "Het is super om op deze manier te kunnen beginnen. Maar het wordt een moeilijke wedstrijd", reageerde Neuville.



Negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb (Citroën), die dit seizoen drie rally's rijdt, was goed voor de tiende tijd, op 4.7 van Neuville.

Vandaag werken de rijders 155 km tegen de klok af.