Thierry Neuville na crash: "Ongeval verandert niets aan manier van racen" LPB

03 april 2018

14u15

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20) crashte vorige week woensdag tijdens testritten voor de Rally van Corsica (6-8 april), de vierde manche van het WK rally (WRC). "Maar dat ongeval verandert niets aan de manier waarop we de race zullen aanvatten, we weten dat het een zware strijd wordt", zegt Neuville op de WRC-website.

Neuville geraakte samen met corijder Nicolas Gilsoul van de baan en stuikte een ravijn in. Beide piloten stapten zonder kleerscheuren uit de wagen. Neuville, die eerder dit seizoen de Rally van Zweden op zijn naam schreef, kan zich dus volledig toeleggen op de race op Corsica. De Belg volgt in de algemene stand als tweede op vier punten van de Fransman Sébastien Ogier (M-Sport Ford Fiesta).

"Er staan lange etappes op het menu en dat is typisch voor de Rally van Corsica", legt Neuville uit. "Het komt er dus op aan heel de tijd waakzaam te blijven. Dat vraagt heel veel inspanningen, zowel voor de piloten maar ook voor het hele team rond ons."

De Rally van Corsica is, na de voorbije rally's in Monte Carlo, Zweden en Mexico, de eerste die volledig op asfalt gereden zal worden. Neuville was in 2017 de snelste met 54,7 seconden voorsprong op Ogier.