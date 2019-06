Thierry Neuville moet zege in Portugal aan Ott Tänak laten XC

02 juni 2019

15u04

Bron: Belga 0 Rally De Est Ott Tänak (Toyota) heeft de Rally van Portugal op zijn naam geschreven, dat is de zevende manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. In Portugal haalde Tänak het van onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) en boekte zo zijn derde zege van het seizoen, na Zweden en Chili, en de negende in zijn carrière. In de WK-stand nadert hij tot op twee punten van Sébastien Ogier (Citroën). Neuville staat daarin derde, met tien punten minder dan de leider.

Het enige moment van opwinding deze voormiddag was de spin van Kris Meeke in de voorlaatste klassementsrit. Meeke raakte even gevangen in zijn eigen stofwolk en verloor naast 17.4 seconden op ritwinnaar Neuville ook zijn tweede plaats aan de Belg. Een spin die voor onze landgenoot een verschil van zeven WK-punten in zijn voordeel betekende, want Neuville kon zo in extremis nog opschuiven van de derde naar de tweede plaats.

Het venijn van de Rally van Portugal zat in de staart. Tijdens de powerstage crashte Greensmith (Ford Fiesta WRC) na de jump in Fafe. Vervolgens deed Kris Meeke hetzelfde in de slotrit. De Brit maakte op zondagochtend twee dure fouten: eerst verloor hij zijn tweede plaats aan Neuville en vervolgens verdween Meeke uit de rally waardoor hij ook geen punten kon scoren voor het WK bij de constructeurs.

De afsluitende powerstage werd door de crashes van Greensmith en Meeke twee keer stilgelegd. Ogier reed de snelste tijd, goed voor vijf extra WK-punten. Thierry Neuville reed de tweede tijd, goed voor vier punten. Tänak leek op weg naar de snelste tijd, maar ging in de slotmeters even van het gas. Een tactische zet waardoor Ogier de powerstage won en dankzij de vijf punten van de powerstage aan de leiding blijft en bijgevolg over twee weken in Sardinië als eerste de baan op moet en de weg moet schoonvegen.