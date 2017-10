Thierry Neuville moet punten pakken in jacht op eerste plaats: "Alles kan nog" XC

14u21

Bron: Belga 0 Photo News Auto- en Motorsport Dit weekend staat in Salou de Rally van Catalonië op de agenda, de elfde manche in het wereldkampioenschap rally. Voor Thierry Neuville (Hyundai), in de algemene stand tweede na leider Sébastien Ogier (Ford Fiesta), het moment om de Fransman het vuur aan de schenen te leggen.

"Alles kan nog gebeuren", blikte Neuville vandaag vooruit. "Het is voor ons belangrijk om de resterende manches geconcentreerd te blijven. We moeten mikken op podiumplaatsen, en durven te gaan voor de overwinning."



Ogier voert de WK-stand na elf van de dertien manches aan met 177 punten. Neuville (160 ptn) volgt op zeventien punten, voor de Est Ott Tänak (Ford Fiesta) met 144 punten. In de komende manches zijn nog negentig punten te verdienen.



Neuville strandde vorig seizoen op de tweede plaats achter Ogier. Ook in 2013 moest de piloot uit Sankt Vith alleen de Fransman voor zich dulden.

Photo News

