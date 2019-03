Thierry Neuville moet leidersplaats in Rally van Corsica op slotdag afstaan aan Elfyn Evans YP

31 maart 2019

11u27

Bron: Belga 0 Autosport Met enkel nog de powerstage voor de boeg staat Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) opnieuw aan de leiding in de Rally van Corsica. De Brit reed zondagochtend de snelste tijd en was daarbij 16 seconden sneller dan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), die in de stand naar de tweede plaats zakt. De Belg volgt op 11.5 seconden van leider Evans. Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) is derde.

Coup de théâtre zondag op Corsica waar op de slotdag slechts twee ritten gereden worden. Thierry Neuville begon met een voorsprong van 4.5 seconden op eerste achtervolger Elfyn Evans. De eerste rit van de dag was een volledig nieuwe rit over een afstand van 31.85 km. Bij de eerste tussentijd keek Neuville tegen een achterstand van 7.6 seconden aan. Uiteindelijk zou de Belg 16 seconden verliezen op Elfyn Evans, goed voor een halve seconde per kilometer.

"Dit was een goede rit, geen perfecte. We hebben echt gepusht om tot deze tijd te komen" zei Evans bij aankomst. "Ik weet niet wat er gebeurd is. De wagen was oké. Misschien gleed hij een beetje. Ik kon alvast niet sneller. De volgende rit gaan we rijden en pushen. Aan de afstelling wordt niet geraakt.”

De afsluitende powerstage is de favoriete klassementsrit van het duo Neuville-Gilsoul. "Het was de eerste klassementsrit ooit die we op Corsica wisten te winnen. In 2011 wonnen we die rit twee keer en wonnen we ook de rally", vertelde Gilsoul zaterdagavond in een interview bij RTBF. Het feit dat Neuville zich bij de finish niet echt druk maakte om het tijdverlies zou er kunnen op duiden dat de wagen volledig is afgesteld in functie van de laatste klassementsrit van de dag om daar zijn slag te slaan. Tijdens de 19.34 km lange rit van Calvi moet de Belg 11.5 seconden zien goed te maken. De powerstage start zondagmiddag.