Thierry Neuville moet in Rally van Catalonië na eerste chronorit Ogier voor zich dulden: “Grote dank aan mijn mecaniciens” LPB

25 oktober 2018

19u33 5 Auto- en Motorsport WK-leider Thierry Neuville staat na de eerste chronorit op de tweede plaats in de rally van Catalonië, de voorlaatste manche van het WK. De Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta), de belangrijkste uitdager van Neuville, voert de stand aan. Eerder op de dag was Neuville met een tegenslag begonnen aan die Rally van Catalonië. In de shakedown, die traditioneel voorafgaat aan de eerste chronorit, ging hij vanochtend over de kop met zijn Hyundai.

Onze landgenoot telt in de rally-stand 3,7 seconden achterstand op Ogier (3:35.3). De Est Ott Tänak (Toyota) vervolledigt het podium op 0,5 seconden van Neuville. “Mijn grote dank gaat uit naar de mecaniciens die mijn wagen hersteld hebben”, reageerde Neuville via Twitter. “Het was echt een fijne rit, en ik denk dat de tijd okay is.”

SS1 completed with a time of 3:39.0. Second quickest in this stage.

"A huge thanks to my mechanics who fixed the car! A really nice stage, I think the time is okay."#RallyRACC #WRC #HMSGOfficial pic.twitter.com/HPBBcqO39o Thierry Neuville(@ thierryneuville) link

Neuville verloor deze ochtend tijdens de shakedown in een bocht nog de controle over zijn wagen, waarna die op zijn dak belandde. Onze landgenoot en corijder Gilsoul bleven gelukkig ongedeerd, maar moesten ter plaatse wel een wiel vervangen. "Natuurlijk hoopten we op beter in de shakedown”, aldus Neuville. “Maar het is ook een goed voorteken, want enkele jaren geleden gingen we in Duitsland ook overkop en wonnen we de rally. Dus laten we de vingers kruisen dat dit scenario zich dit weekend herhaalt.”

De Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta), de belangrijkste uitdager van Neuville, tekende voor de beste tijd in de shakedown. Vanavond start de rally met een chronorit over 3,2 km in Montjuich (Barcelona). De monteurs van Neuville hebben de voorbije uren intussen hard gewerkt aan de auto van onze landgenoot. Neuville postte zelf een foto op zijn sociale media waarop te zien is dat zijn bolide er weer als nieuw uitziet.

Good to go again! Thank you very much boys 🙏🏼🙏🏼#TopJob #WRC #RallyRACC #HMSGOfficial pic.twitter.com/EbqnxvUUwa Thierry Neuville(@ thierryneuville) link

Vuelco de Neuville en el shakedown del #ralllyracc pic.twitter.com/MdnspR09DD David Castañeda #32(@ kasta32) link

Hoe staat Neuville ervoor?

De kans dat Neuville zondag al de wereldtitel pakt in Catalonië, is klein. De Belg heeft met 189 punten immers slechts zeven punten meer dan zijn eerste achtervolger, de Fransman Sébastien Ogier (182). De Est Ott Tänak (168) kan ook nog aanspraak maken op de wereldtitel, maar heeft als derde wel al 21 punten goed te maken.

De winnaar van een rally krijgt 25 punten, de tweede 18, de derde 15. Daarna zijn er onder de nummers vier tot tien respectievelijk 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt te verdelen. Ook in de ‘Power Stage’, de afsluitende klassementsrit in een rally, zijn nog punten te winnen: vijf voor de winnaar, vier voor nummer twee, drie voor nummer drie, twee voor nummer vier en nog één punt voor nummer vijf. Na Catalonië staat er nog één WK-manche op het programma, de Rally van Australië (15-18 november). In totaal zijn er dus nog maximum 60 punten te verdienen.

Bij een opgave van Ogier en/of Tänak, in combinatie met de eindwinst in Catalonië én een goed resultaat in de ‘Power Stage’ voor Neuville, mag onze landgenoot zondagavond de champagne bovenhalen. Edoch: Neuville speelde de voorbije rally’s heel wat van zijn voorsprong kwijt in het algemeen klassement. In de laatste vier rally’s haalde hij slechts één keer het podium, als tweede in Duitsland. Wat Tänak, winnaar van drie van de voorbije vier rally’s, en Ogier de kans gaf om gevaarlijk dichtbij te sluipen in de stand. Het wordt dus nog nagelbijten.