Thierry Neuville leidt na eerste dag in Rally van Zweden Joost Custers

16 februari 2018

17u59

De Rally van Zweden is bijzonder goed gestart voor onze landgenoot Thierry Neuville. De drievoudige vicewereldkampioen leidt in Zweden na de eerste echte rallydag en dat terwijl de andere kandidaten op de wereldtitel duidelijk minder in hun sas zijn. Ott Tänak volgt in zijn Toyota al op anderhalve minuut, Sébastien Ogier in zijn Ford op bijna drie minuten

Het moet gezegd worden, Ogier en Tänak hadden het als eerste en tweede op de besneeuwde wegen niet makkelijk. Zij moesten namelijk de ‘proeven’ openen. “Ik kon niet rallyrijden, dit heb ik nog nooit meegemaakt”, klonk het bij een ontgoochelde Est Tänak, terwijl Sébastien Ogier het gewoon hield bij “wat ik kan ik hier aan toevoegen?”

Neuville op regelmaat

Vooraan zat Thierry Neuville in zijn Hyundai continu bij de snelste rijders, terwijl hij bovendien ook nog eens driemaal de snelste was op een totaal van acht proeven. "Ik doe mijn best en de Hyundai is heel goed. Het is niet makkelijk, de concurrentie zit echt dichtbij en we willen snel zijn zonder echt risico’s te nemen.”

Hoe dan ook Neuville en Gilsoul leiden in Zweden met 4,9 seconden voorsprong op hun Noorse teamgenoot bij Hyundai, Andreas Mikkelsen. Hyundai doet het knap in Zweden, want ook Haydon Paddon doet het erg goed. De derde man van de Koreanen is derde in de tussenstand op 12 seconde, net voor Craig Breen (Citroën) en Mads Ostberg (Citroën).

Het voorlopige klassement is niet alleen goed voor de moraal, het bepaalt ook de startorde voor de tweede rallydag. En dat houdt in dat Sébastien Ogier weer bij de eerste de baan op mag en Neuville nog meer ‘achteraan’ de baan op mag. Neuville heeft de troeven in Zweden dus in eigen handen.

Zaterdag 8 proeven

Morgen staan er weer acht proeven op het menu, opnieuw in zeer koude en besneeuwde omstandigheden. Vermelden we nog dat Pieter Tsjoen, de corijder van Kevin Abbring, mooi meedraait in de voorste gelederen van WRC2.