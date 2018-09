Thierry Neuville, leider in WK rally, verlengt contract bij Hyundai: "Ik ben in de wolken" Redactie

12 september 2018

15u26

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport Thierry Neuville heeft zijn contract bij Hyundai met drie jaar verlengd. Dat laat de huidige leider in de tussenstand van het WK rally vandaag weten.

"Ik ben in de wolken te kunnen aankondigen dat Nicolas Gilsoul (zijn corijder) en ik de volgende drie jaar bij Hyuandai blijven. We bouwen een sterk partnership voor een lange en mooie toekomst", zegt Neuville.

De 30-jarige rallyrijder uit Sankt Vith kwam in 2014 bij Hyundai. Hij werd in 2016 en 2017 vicewereldkampioen met het Koreaanse team. "De voorbije seizoenen hebben we veel vooruitgang gemaakt. Het is altijd mijn doel geweest continuïteit te creëren in mijn carrière door bij dit team te blijven. Hier hangt een fantastische familiale sfeer en ik schiet heel goed op met mijn teamgenoten. Met Nicolas, die altijd een bepalende rol heeft gespeeld in onze successen, is het doel nu het seizoen op de best mogelijke manier te beëindigen en de titels binnen te halen."

Morgenavond start met een 2 km lange superspecial langs de kustlijn van Marmaris de rally van Turkije, de tiende van dertien rally's die meetellen voor het WK. De rally van Turkije is een gloednieuwe wedstrijd die op onverharde wegen gereden wordt. Met nog vier wedstrijden te gaan staat Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) aan de leiding. Neuville heeft 23 punten voorsprong op vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) en 36 punten op de Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), winnaar van de voorbije twee WK rally's in Finland en Duitsland.

Voor het eerst sinds 2010 wordt er opnieuw een WK-rally georganiseerd in Turkije. Turkije neemt de plaats van Polen in op de kalender omdat die wedstrijd, volgens de FIA, vorig jaar niet voldeed aan de veiligheid. In vergelijking met vroegere edities van de rally van Turkije wordt het nu een heel nieuwe wedstrijd. In 2003 won Carlos Sainz (Citroën Xsara WRC) de allereerste WK-rally die toen in en om Kemer plaatsvond. De laatste rally van Turkije werd georganiseerd in Istanboel. Sébastien Loeb (Citroën C4 WRC) won toen. Acht jaar later verhuist het rallycircus naar Asparan, dichtbij de Turkse badplaats Marmaris, aan de Turkse Riviera in het zuid-westen van het land.

In aanloop naar de rally mochten de teams niet testen in Turkije. Hyundai en Thierry Neuville weken uit naar Zuid-Frankrijk. Toyota en Ott Tänak heb zich in Portugal voorbereid terwijl Ford en Sébastien Ogier voor Griekenland kozen. Alle deelnemers hebben pas deze week tijdens de verkenningen kennis kunnen maken met het parcours.

De deelnemers krijgen de komende vier dagen zeventien klassementsritten voor de wielen geschoven, goed voor 312,44 competitieve kilometers. Morgen is er een korte verharde klassementsrit van 2 km. Vrijdag wordt de langste dag met twee lussen van telkens drie klassementsritten. De dag begin met een rit van 38,1 km. Op zaterdag worden er eveneens zes ritten gereden. Tijdens de slotdag staan er nog vier ritten op het menu waaronder de 7,14 km lange powerstage. De rally van Turkije eindigt omstreeks 14.30 u.

Neuville: "Wedstrijd is een stap in het onbekende"

"Deze wedstrijd is voor iedereen een stap in het onbekende", zegt Thierry Neuville. "Vooraf wisten we niet zoveel over deze wedstrijd. In aanloop van de verkenningen heb ik wat video's bekeken. We krijgen een zeer ruw parcours voorgeschoteld. Uiteraard zal ook deze keer de startpositie zijn invloed hebben op de wedstrijd. Vrijdagochtend moet ik openen en je weet dat wanneer je moet vegen je tijd verliest."

"Het wordt opnieuw een uitdaging om als eerste de baan op te moeten. Ik verwacht mij aan een verraderlijk weekend maar ik hou wel van nieuwe rally's en nieuwe uitdagingen. Het zorgt voor een frisse wind in het kampioenschap en het biedt iedereen de mogelijkheid om aan iets nieuw te beginnen. Ik wil dit weekend genieten en ik zal er alles aan doen om de leiding in het tussenstand van het WK te behouden."

"Dit is een nieuwe wedstrijd waarbij je volledig vanaf nul moet beginnen", zegt Sébastien Ogier. "Mijn corijder Julien Ingrassia is druk in de weer met de nieuwe nota's. Deze wedstrijd brengt heel wat werk met zich mee maar ik kijk ernaar uit. Wij moeten als tweede wagen de baan op. De rijders die na ons komen zijn in het voordeel omdat zij op een schoongeveegd parcours kunnen rijden. Ons doel is zo goed als mogelijk te presteren. Het wordt belangrijk om veel WK-punten te scoren."

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) is de man in vorm. In Finland en Duitsland won hij 59 van de 60 te verdienen punten. In de tussenstand van het wereldkampioenschap heeft de Est 36 punten achterstand op Neuville en 13 op Ogier. Met nog vier wedstrijden voor de boeg, blijven er nog 120 te verdienen. "Ik heb maar één optie en dat is aanvallen. Om nog een rol van betekenis te spelen, moet ik hopen op vier perfecte wedstrijden. Ik weet wat mij te doen staat en ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd."

Teammanager Penasse: " Het wordt een interessante wedstrijd"

Alain Penasse, de Belgische teammanager in dienst van Hyundai Motorsport, verwacht een slijtageslag. Hij ziet ook hoe WK-leider Thierry Neuville rust en vertrouwen uitstraalt.

"In vergelijking met vorig seizoen is het verschil groot", zegt Alain Penasse. "Toen wist Thierry nog niet hoe hij met dat nieuw gegeven om het WK te leiden moest omgaan en had hij er zichtbaar moeite mee. De onzekerheid van toen heeft plaats gemaakt voor vertrouwen. Het wordt sowieso geen makkelijke opdracht voor Thierry. Vrijdagochtend begint de dag met een klassementsrit van 38 km. Als WK-leider moet Thierry als eerste de baan op met in zijn zog zijn grootste concurrenten Ogier en Tänak. Dat wordt vegen en een eerste confrontatie met het ruwe parcours. Die allereerste klassementsrit heb ik gisteren zelf verkend. Het is een mix van goede en slechte gravel. De tweede klassementsrit op vrijdag ligt er behoorlijk bij. De derde klassementsrit op vrijdag wordt een ware beproeving."

De Fin Jari-Mati Latvala vergelijkt de rally van Turkije met de vroegere Acropolis rally. "Dat is een correcte visie", pikt Alain Penasse in. "Goede, minder goede en slechte stroken gravel wisselen elkaar af. De verkenningen zijn bijna achter de rug maar niemand weet hoe de klassementsritten er zullen bijliggen wanneer het volledige deelnemersveld er een eerste keer is overgegaan. Bij de tweede doortocht verwacht ik mij aan een slijtageslag."

"Het wordt een serieuze stap in het onbekende. Ik zag de wagens terugkeren van de verkenningen. Ze waren toen al behoorlijk getekend. Positief is dat Hyundai op een veeleisend parcours altijd zijn streng trekt. Naast de staat van het parcours is er ook nog het warme weer. Temperaturen die oplopen tot 34 graden Celsius hebben ook hun invloed op het materiaal. Ik verwacht wel dat de gemiddelde snelheid in Turkije lager liggen in vergelijking met andere gravelwedstrijden. Toch zal de afkoeling zijn rol spelen. Het wordt een interessante wedstrijd."

Neuville vergrootte in Duitsland zijn voorsprong op eerste achtervolger Sébastien Ogier. Het verschil tussen beide rijders bedraagt nu 23 punten. Nu het einde van het kampioenschap nadert, blijft iedereen rustig bij Hyundai Motorsport. "Ik verdedig liever een voorsprong dan ik moet achtervolgen. In beide gevallen kan er sprake zijn van stress. Iedereen in het team voelt zich comfortabel en Thierry blijft er bijzonder rustig onder. We weten wat we kunnen en we weten welke doelen we beogen. Deze rally van Turkije is tot in de puntjes voorbereid. We denken dat we hier een goede kans maken op een individueel resultaat van onze rijders alsook van het team", zegt Alain Penasse.