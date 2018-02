Thierry Neuville keert het tij na moeilijke ochtend in Rally van Zweden Joost Custers

17 februari 2018

10u55

Bron: Eigen berichtgeving 3 Auto- en Motorsport Thierry Neuville heeft in de legendarische proef van Vargasen de puntjes op de ‘i’ gezet. Na de problemen eerder deze ochtend won Neuville de laatste proef voor de service en onze landgenoot leidt dan ook de rally van Zweden met 5,9 seconden voorsprong op Craig Breen in een Citroën en 17,6 seconden op zijn teamgenoot bij Hyundai, Andreas Mikkelsen.

Het werd geen makkelijke ochtend voor Neuville met transmissieproblemen in de eerste proef van de ochtend en een spin in de tweede, maar in de derde en laatste chronorit voor de pauze zette hij alsnog de snelste tijd neer. Neuville leidt dus nog steeds, terwijl zijn voornaamste tegenstanders in het WK, Ott Tänak (Toyota) en Sébastien Ogier (Ford) achtste en elfde zijn. Tänak zette wel een sterke ochtendrun neer met twee beste tijden en één tweede tijd achter Neuville.

Deze namiddag rijden de deelnemers dezelfde lus als deze ochtend, met nog twee korte proeven in de vooravond als afsluiter.