Thierry Neuville kan dit weekend geschiedenis schrijven met wereldtitel rally: "Het wordt alles of niets" LPB

14 november 2018

11u43 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville kan dit weekend een stukje autosportgeschiedenis schrijven door in Australië als eerste Belg wereldkampioen rally te worden. In het verleden eindigde Neuville al drie keer op de tweede plaats in de WK-eindstand. Momenteel is hij tweede, met drie punten minder dan WK-leider Sébastien Ogier.

"De voorbije wedstrijden is niet alles verlopen zoals wij dat wilden waardoor we nu in een ongelofelijke en intense strijd voor de titel verwikkeld zijn", zegt Neuville. "Alle rijders en teams hebben dit jaar hun portie pech gekend, maar we moeten dit nu achter ons laten en focussen op een perfect weekend in Australië. Na twaalf wedstrijden tellen we drie punten minder dan Ogier. Het voordeel dat we de WK-leiding kwijt zijn, is dat we niet als eerste de baan op moeten. Als ik in Catalonië powerstagepunten had gepakt, had ik nu een voorsprong op Ogier maar moest ik ook als eerste de baan op. Ik verkies als tweede de baan op te gaan. Het is misschien een klein voordeel, maar alle beetjes helpen nu. Eerder wonnen we vanuit die positie de wedstrijd. Dit weekend beogen we hetzelfde doel. Dat zou de beste manier zijn om de titel te pakken."

In 2013, 2016 en 2017 eindigde Neuville telkens als tweede in de WK-eindstand. "We zijn inderdaad al enkele keren als tweede geëindigd. We hebben dit weekend niets te verliezen. Het wordt alles of niets. Dit kan het hoogtepunt van het jaar worden. Ik ben altijd al snel geweest in Australië. Het is een leuke wedstrijd, maar veel dingen lijken op elkaar, zeker in de bossen is het moeilijk om referentiepunten te vinden.”

Sébastien Ogier, die dit weekend zijn zesde opeenvolgende wereldtitel kan pakken, legt de druk bij Neuville. “Als eerste de baan op moeten is in veel gevallen moeilijk en dat zal ook donderdag het geval zijn”, zegt de Fransman. “Maar het is nog altijd beter om een voorsprong te hebben dan te moeten achtervolgen. Je weet immers nooit wat er kan gebeuren. Het wordt moeilijk, maar we gaan alles geven. Het wordt hoe dan ook een geweldige ontknoping van het WK. Neuville wil het misschien anders laten uitschijnen, maar de druk ligt bij hem, niet bij mij. Ook als tweede op de baan zal het niet makkelijk zijn om deze wedstrijd te winnen. Daar ben ik zeker van.”

Moeilijk slapen

“Ik ben het gewoon om altijd met druk geconfronteerd te worden”, vervolgt Ogier. “De grootste druk was er bij de start van mijn carrière toen ik mezelf moest bewijzen en een plaats in het kampioenschap moest afdwingen. Ik herinner me dat ik er soms moeilijk van kon slapen. Ik worstelde er toen mee. Nu is dat anders. Ik heb rally’s en titels gewonnen en ik denk dat ik intussen bewezen heb dat ik mijn plaats verdien. Ik ben rustig. Ook al ben ik verwikkeld in een spannende titelstrijd. Uiteraard zal ik er alles aan doen om de titel te winnen, maar ik denk dat mijn concurrenten net dat tikkeltje druk meer zullen hebben omdat het voor hen de eerste titel kan zijn. Dat maakt het toch iets specialer.”