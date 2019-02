Thierry Neuville is snelste in shakedown Rally van Zweden GVS

14 februari 2019

13u22

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft de beste tijd neergezet in de shakedown voor de Rally van Zweden, de tweede manche van het WK.

Na drie runs was de vicewereldkampioen 2,2 seconden sneller dan de Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). De Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) klokte de derde tijd op 2,3 seconden. Vanavond staat de eerste chronoproef op het programma, over amper 1,9 km.

Vorige maand won Ogier de openingsmanche in Monte Carlo voor Neuville en Tänak. In Zweden, waar op sneeuw wordt gereden, was Neuville vorig jaar de beste.