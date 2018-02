Thierry Neuville is snelste in shakedown Rally van Zweden Redactie

15 februari 2018

13u34

Bron: Belga 8

Thierry Neuville (Hyundai i20) heeft vanmorgen de beste tijd neergezet tijdens de shakedown voor de Rally van Zweden, de tweede WK-manche. Hij bleef met 4:17.3 net de Noor Mads Ostberg (Citroën), tweede op 0.3, voor. De Rally van Zweden begint vanavond (20u08) officieel met de eerste chronoproef over 1,9 km in Karlstad. De tweede WK-manche eindigt zondag in Torsby.