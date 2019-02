Thierry Neuville is snelste in shakedown Rally van Zweden: “Het ziet er veelbelovend uit” GVS

14 februari 2019

13u22

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft de beste tijd neergezet in de shakedown voor de Rally van Zweden, de tweede manche van het WK.

Na drie runs was de vicewereldkampioen 2,2 seconden sneller dan de Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). De Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) klokte de derde tijd op 2,3 seconden. Vanavond staat de eerste chronoproef op het programma, over amper 1,9 km.

Vorige maand won Ogier de openingsmanche in Monte Carlo voor Neuville en Tänak. In Zweden, waar op sneeuw wordt gereden, was Neuville vorig jaar de beste.

“Waarschijnlijk zullen wij (Tänak, Ogier en Neuville, red.) ook de komende dagen elkaar niet los laten. Ik verwacht mij opnieuw aan een felle strijd. Ik ben tevreden over mijn wagen. Zo dadelijk gaan we nog enkele aanpassingen doorvoeren”, zei Neuville. Die aanpassingen wierpen hun vruchten af, al moet ook gezegd dat het parcours sneller werd naarmate er meer gereden hadden. Bij zijn derde doortocht reed Neuville de snelste tijd en hield hij de shakedown voor bekeken. “Dit was een goede shakedown. De wagen voelt goed aan. We hebben een beetje geëxperimenteerd zodat we nu weten wat de beste afstelling voor de rally is. Het ziet er veelbelovend uit voor de start van de wedstrijd.” Tänak en Ogier passeerden nog een vierde keer waarbij ze beiden hun tijd scherper stelden. Maar de tijd van Neuville werd niet meer van de tabellen gereden.