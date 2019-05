Thierry Neuville is hersteld van crash en gaat van start in Portugal LPB

28 mei 2019

13u28

Bron: Belga 1 Rally Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) komen fit aan de start van de Rally van Portugal, een WK-manche die ze vorig jaar wisten te winnen. Op het zanderige gravel kruist Neuville opnieuw de degens met Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) en WK-leider Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC).

Neuville en Gilsoul zorgden voor het beeld van het seizoen door in Chili zwaar van de baan te gaan. Beide rijders kwamen ongeschonden uit de horrorcrash en werkten afgelopen vrijdag een goede testdag af in Portugal, aldus Hyundai Motorsport.

"Mijn nota's waren wellicht iets te optimistisch. Ik ging een beetje wijd, kwam naast de weg terecht waar ik iets raakte en meermaals over de kop ging", zegt Neuville. "Voor wat betreft het WK had ik het graag anders gezien, maar de kloof met Tänak en Ogier is niet al te groot. Het WK blijft dus open. Portugal is een uitdagende rally met heel veel verandering in grip. Een onverhard parcours met hier en daar een strook asfalt tussen. Je moet heel goed omgaan met de banden. De wagen kan zich soms onvoorspelbaar gedragen, dat is eigen aan deze wedstrijd waar we in het verleden goede resultaten hebben behaald.”

Neuville mag vrijdag als derde de baan op en geniet dus van een iets meer schoongeveegd parcours dan Sébastien Ogier, die net voor hem start. Ott Tänak heeft de twijfelachtige eer om als eerste de baan op te moeten. Dat heeft hij te danken aan zijn perfecte score in Chili: de eindzege en de snelste tijd in de powerstage. "Op het podium stond ik tussen Ogier en Loeb”, zegt Tänak. “Achter mij stond ook nog eens mijn teambaas Tommi Mäkinen. Samen zijn ze goed voor negentien wereldtitels. Mijn eerste wereldtitel is en blijft het doel dit seizoen. Er zijn dit seizoen wat problemen met de betrouwbaarheid, maar het team werkt daar hard aan. Net zoals vorig jaar zullen we ook dit jaar tot de laatste rally strijden om de wereldtitel. We moeten iedere wedstrijd goed gefocust zijn en punten scoren.”

Behalve Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul komen ook Guillaume de Mévius en Martijn Wydaeghe (Citroën C3 R5) aan de start. Als voorbereiding op de Rally van Portugal nam het duo afgelopen weekend deel aan de Rallye Terra da Auga in Spanje. Met succes, want De Mevius eindigde als derde.