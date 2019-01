Thierry Neuville grijpt leiding in Rally van Monte Carlo TLB/LPB

25 januari 2019

12u58

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) staat halfweg de tweede dag aan de leiding in de Rally van Monte Carlo, de openingsmanche van het WRC-kampioenschap. Neuville nam na de vierde rit de leiding en heeft 3.4 seconden voorsprong op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) volgt in derde positie op 16.9 van Neuville, die ook vandaag een eigenzinnige bandenkeuze maakte.

De tweede dag van de Monte Carlo begon met een valse noot. De eerste klassementsrit werd geannuleerd omdat de toeschouwers in de afdaling richting finish te dicht bij de weg stonden en geen oren hadden naar de richtlijnen van de stewards. Een beslissing die het tactische spel met de bandenkeuze nog complexer maakte. De meeste rijders kozen voor vier spijkerbanden en twee softbanden, wat ideaal was voor de eerste rit. Door de annulering van die rit waren die rijders plots in het nadeel, want de volgende rit was kurkdroog. Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) was met twee softs, twee supersofts en twee spijkerbanden nu in het voordeel. De Fransman reed meteen de snelste tijd, zijn eerste met een Hyundai, en dat ondanks een lekke band op het einde van de rit.

Neuville had met twee softs, één supersoft en drie nagelbanden opnieuw een eigenzinnige keuze gemaakt. Ook nu bleek dat een goede keuze. Neuville was slechts een halve seconde trager dan Loeb, maar - veel belangrijker - 10.6 sneller dan Ogier en 19.2 sneller dan Tänak waardoor de Belg aan de leiding kwam. In de derde rit van de dag reed onze landgenoot de tweede tijd en was hij twee seconden trager dan Ogier. Tänak kreeg opnieuw een tik en verloor veertien seconden op Ogier. Deze namiddag worden dezelfde drie ritten nog eens gereden.