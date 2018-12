Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul kloppen Stoffel Vandoorne en zijn gezamenlijk RACB Drivers of the Year GVS

20 december 2018

22u39

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville en zijn corijder Nicolas Gilsoul zijn tot RACB Drivers of the Year verkozen. Voor het eerst in de geschiedenis werd er niet voor één maar voor twee personen gekozen. WRT werd Team of the Year, Kenny Herremans won de titel Rookie of the Year en the Honorary Mention werd postuum uitgereikt aan tekenaar Clovis.

Gisteravond werden in het Auditorium van de Heizel naar jaarlijkse gewoonte de RACB Awards uitgereikt. De nationale autosportprijzen zijn een initiatief van de Koninklijke Automobielclub van België. De autosportjournalisten, aangevuld met de top 10 van het eindklassement Driver of the Year van vorig jaar, konden hun stem uitbrengen voor de eindverkiezing van de RACB Driver of the Year. De autosportjournalisten stelden voor om voor het eerst in de lange geschiedenis van deze nationale autosportprijs niet één maar twee personen als 'Driver of the Year' te lauweren. Door hun keuze wordt de rol van een corijder, die in de schaduw van de rijder staat, flink opgewaardeerd. Het is een erkenning voor hun rol.

Voor Neuville is het al de vijfde keer in zijn carrière dat hij gelauwerd wordt tot 'RACB Driver of the Year'. Voor Nicolas Gilsoul is het de eerste keer dat hij deze prijs ontvangt.