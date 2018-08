Thierry Neuville doet goede zaken met tweede plaats in Duitsland, zege voor Tänak TLB

19 augustus 2018

13u37

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20) is op de tweede plaats geëindigd in de Rally van Duitsland, dat is de negende manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. De zege in Duitsland was voor de Est Ott Tänak (Toyota).

Neuville schoof vandaag op de slotdag nog op van de vierde naar de tweede plaats en deed daarmee een uitstekende zaak in de WK-stand, waarin hij zijn voorsprong op eerste achtervolger Sébastien Ogier uitdiepte tot 23 punten. In Duitsland mocht de Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) als derde mee het podium op. Wereldkampioen Ogier (Ford Fiesta WRC) eindigde als vierde. Voor Tänak was het zijn derde zege van het seizoen, de tweede op rij.

Net zoals dat in Finland het geval was, stond er ook in de Rally van Duitsland geen maat op Tänak. De Est is op dit moment de snelste rijder van het pak en beschikt bovendien over een wagen die zowel op onverhard als op asfalt kan winnen. Tänak pakte donderdagavond meteen de leiding en behield die tot het einde. Op vrijdag won hij vijf van de zes klassementsritten waardoor hij gisteren kon controleren. Tänak spreekt niet over zijn titelkansen, maar het feit dat hij zowel in Finland als in Duitsland voluit ging in de powerstage zegt heel veel. In Finland leverde hem dat vijf extra WK-punten op, in Duitsland vier.

Thierry Neuville beëindigde een moeilijke wedstrijd op een onverhoopte tweede plaats. Onze landgenoot profiteerde gisteren van een lekke band van Ogier. Na de openingsrit van vandaag schoof de Belg na pech van Sordo (crash) en Latvala (hydraulisch probleem) op naar de tweede plaats. Neuville won die openingsrit, de eerste ritwinst sinds de powerstage van de Rally van Sardinië. In de powerstage reed Neuville de vijfde tijd, goed voor één WK-punt. De snelste tijd was voor Ogier die vijf punten pakte en zo het puntenverlies in Duitsland kon beperken tot twee punten. Voor de Rally van Duitsland had Neuville 21 punten voorsprong, na afloop van de rally zijn dat er 23.

Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) haalde het einde van zijn eerste WK-rally niet. Hij botste gisteren op een boordsteen en moest opgeven. Over twee weken wordt de Omloop van Vlaanderen gereden, de zevende wedstrijd van het BK-rally. Vandaar dat Skoda België besliste om vandaag niet opnieuw van start te gaan om zo de wagen klaar te krijgen voor de volgende BK-wedstrijd.

Jourdan Serderidis en zijn Belgische corijder Frederic Miclotte (Ford Fiesta WRC) eindigden op de achttiende plaats. De volgende WK-rally is de Rally van Turkije. Die wedstrijd wordt van 13 tot 16 september afgewerkt.