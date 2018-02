Thierry Neuville bouwt voorsprong verder uit in Rally van Zweden, al liep het ei zo na fout Joost Custers

17 februari 2018

17u22

Bron: Eigen berichtgeving 4 Auto- en Motorsport Thierry Neuville heeft een bijzonder sterke namiddag neergezet in de WRC-rally van Zweden. Onze landgenoot won twee van de drie proeven en heeft nu 18,8 seconden bonus op de nummer twee in de tussenstand, Craig Breen. Andreas Mikkelsen is derde op meer dan een halve minuut van Thierry Neuville.

Deze ochtend zag Thierry Neuville de Citroën van Craig Breen stevig naderen, maar de man uit de Oostkantons zette deze namiddag orde op zaken. Hij klokte tweemaal de snelste tijd en heeft een behoorlijke voorsprong, al liep het ei zo na fout: “Ik landde op razendsnelle jump van Colin’s Crest op twee wielen en raakte de sneeuwmuur. We zijn gelukkig dat we heelhuids over de jump zijn geraakt. We zijn echter volop voor de zege aan het vechten en gaan dus erg snel.”

Achter Neuville volgen Breen (Citroën + 18,8 sec), Mikkelsen (Hyundai + 30,8), Haydon Paddon (Hyundai + 38,4) en Mads Ostberg (Ford + 56,5) nog binnen de minuut. Ott Tänak (Toyota) en Sébastien Ogier (Ford) spelen als negende en tiende in de stand helemaal niet meer mee, terwijl Kris Meeke (Citroën) in KP13 van de baan ging.

Straks volgen nog twee hele korte showproeven, die bij veel Belgische fans echter een slechte herinnering oproepen. Vorig leidde Neuville ook stevig in Zweden toen hij tijdens de 2-kilometer korte slotproef van de tweede dag een foutje maakte en zijn zege verspeelde.