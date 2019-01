Thierry Neuville blikt vooruit naar nieuw rallyseizoen: "We moeten constanter worden” GVS

11 januari 2019

16u09

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Over twee weken staat in Monte Carlo de eerste rally van het WK 2019 op het programma. Thierry Neuville hoopt dit jaar (eindelijk) voor het eerst wereldkampioen te worden, maar hij beseft dat de concurrentie hem geen cadeaus zal geven.

Afgelopen seizoen streed Neuville tot de laatste manche met de Fransman Sebastien Ogier om de titel. Maar net als in 2013, 2016 en 2017 moest de rallyrijder uit de Oostkantons vrede nemen met de tweede plaats.

"We hebben van de onderbreking in de winter gebruik gemaakt om de batterijen op te laden", zegt Neuville op de website van zijn team Hyundai. "We zijn klaar om een nieuwe gooi te doen naar de WRC-titels.”

Vorig jaar begonnen Neuville en zijn co-rijder Nicolas Gilsoul uitstekend aan het seizoen met onder meer drie zeges, maar in het tweede deel van de campagne gaven ze het alsnog weg. "We moeten constanter worden. Daar ligt voor ons team nog een ruime marge om beter te worden", erkent Neuville. "We gaan samen aan de slag om te proberen onze beste campagne tot dusver neer te zetten. Maar we weten ook dat onze rivalen sterk zijn, dus we zullen onze inspanningen moeten verdubbelen."

Het WK 2019 omvat veertien rally's. Naast Neuville zal ook de Noor Andreas Mikkelsen alle wedstrijden voor Hyundai afwerken. De derde i20 Coupe WRC wordt afwisselend bezet door de Spanjaard Dani Sordo (acht races) en de Franse negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb (zes races).