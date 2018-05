Thierry Neuville blijft autoritair op kop in Rally van Portugal XC/LPB

19 mei 2018

19u25

Bron: Belga en VTM 14 Auto- en Motorsport Na afloop van de derde wedstrijddag in de Rally van Portugal blijft Thierry Neuville (Hyundai i20) autoritair aan de leiding. De Belg heeft in de tussenstand 39.8 seconden voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans (Ford Fiesta). Teamgenoot Dani Sordo is derde op 57.2. Bekijk hieronder de reportage van VTM Nieuws.

Latvala (Toyota Yaris) en Evans wonnen vandaag elk twee klassementsritten. Neuville en Sébastien Ogier (Ford Fiesta) elk één. Onze landgenoot maakte het verschil in de 37,6 km lange klassementsrit van Amarante. Bij de eerste doortocht was hij 17.2 seconden sneller dan eerste achtervolger Evans, bij de tweede doortocht 14.3. Met nog vijf ritten te rijden op zondag lijkt Neuville, na eerdere winst in de Rally van Zweden, op weg naar een tweede zege dit seizoen, de achtste uit zijn carrière. Bij winst neemt Neuville de leiding in het WK over van Ogier, die vrijdag van de baan ging.

De Noord-Ier Kris Meeke (Citroën C3) haalde het einde van de tweede dag niet. Vanmiddag ging Meeke hard van de baan en moest hij opgeven. Sordo maakte in de laatste klassementsrit van de dag nog een spin en verloor daarbij 16 seconden. De Fin Teemu Suninen (Ford Fiesta) is in de stand genaderd tot 4.7 van Sordo.

Morgen worden er nog vijf ritten gereden, waaronder de dubbele doortocht in Fafe. De rally eindigt omstreeks 13u20 met de gebruikelijke powerstage.