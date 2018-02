Thierry Neuville aan de leiding in Rally van Zweden, concurrent furieus: "De organisatoren kunnen de pot op" Joost Custers

16 februari 2018

11u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville en corijder Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) staan na de drie ochtendritten van vandaag aan de leiding in de Rally van Zweden, de tweede WK-manche. Hij heeft 3.7 seconden voorsprong op zijn Noorse teamgenoot Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC). De Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 5.3 seconden van Neuville.

Ott Tänäk en de Gazoo Toyota startten goed in de Rally van Zweden deze ochtend. Gisteren al moest Neuville met de Hyundai i20 WRC een seconde toegeven op de Est over een proef van 1.9 km. Op 21 km lange proef van Finnskog hield Tänäk voet bij stuk en zette de rest van het veld op 6.8 seconden achterstand. Neuville zei “ritme te missen” en had ook niet het volle vertrouwen in de grip condities. “Op sommige plaatsen is er grip genoeg maar dan is die plots verdwenen!” De KP van Svullrya, 24 km lang, lag hem beter. “Ik heb genoten van iedere meter”, lachte hij aan de finish. “De tijden zitten goed.” De heropstanding voor onze landgenoot, die 2.7 seconde terugpakte in een rechtstreeks gevecht tegen Tänäk.

Neuville troeft Tänäk af in de sneeuw

En dan… de knaltijd van Neuville op de 4de proef, Röjden. 19 kilometer door de sneeuw. Blijkbaar iets wat de Oostkantonner aangeboren is. Mikkelsen pakte de besttijd, 1.9 seconden voor Neuville. Maar belangrijker was de achterstand op Ogier, niet echt in goede doen met de Ford Fiesta WRC, en Tänäk, die bijzonder boos was op de organisatie. “De laatste kilometers van de proef hadden geen sneeuwploeg gezien. De organisatoren kunnen ***!”, aldus een misnoegde Tänäk.

Ogier hield het diplomatischer: “Normaal voor een Zweedse winter zeker?” En Neuville? Die lachte in zijn vuistje. “Veel sneeuw. Ik deed het wat voorzichtig aan. De weg verbetert bij elke passage. Ik heb geprobeerd dat in mijn voordeel te gebruiken.” Het resultaat: de leiding in de rally van Zweden, net voor de service deze vrijdagmiddag, met 3.7 seconden voor op ploegmaat Mikkelsen. Tänäk betaalt de prijs voor zijn sneeuwploegenwerk met 19 seconden achterstand, Ogier zit nog verder in de witte woestijn, op 47.7 seconden.