Technisch probleem fnuikt ambities Thierry Neuville in Rally van Mexico Joost Custers

09 maart 2018

23u57

Bron: Eigen berichtgeving 23 Auto- en Motorsport Het zit Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) niet mee tijdens de tweede dag in de rally van Mexico. Net voor de start van de vijfde rit werd de Belg geconfronteerd met een technisch probleem. Neuville verloor in de korte klassementsrit van 1,11 km 26.5 seconden op ritwinnaar Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC).

"We ontdekten een overmatig benzineverbruik bij de Hyundai van Neuville waardoor de benzinedruk zakte en Thierry niet voluit kon gaan", aldus een bron binnen Hyundai Motorsport. "De blessure aan zijn arm valt mee. De pijn die hij had, kwam van de impact van de deur die constant open en dicht ging."

In de zesde klassementsrit leken de problemen van Neuville opgelost. "De motor is oké, maar ik ben overstuur vanwege de gebeurtenissen. Ik had gehoopt om deze namiddag één of twee plaatsen te kunnen opschuiven om zo morgen een betere startpositie te hebben. Omwille van dit probleem wordt het moeilijk. Dat is echt jammer, want we gaan dit het hele weekend met ons meedragen. Het zal niet voor deze keer zijn."

Na zes klassementsritten is Neuville één plaats opgeschoven naar de achtste plaats op 1:17.9 van leider Dani Sordo.