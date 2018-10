Team van Thierry Neuville met vertrouwen naar de Rally van Catalonië, de voorlaatste WK-manche Redactie

24 oktober 2018

18u41 0 Auto- en Motorsport Morgenavond gaat in Montjuich (Barcelona) de Rally van Catalonië van start, de voorlaatste wedstrijd in het WK rally. Bij Hyundai Motorsport, het team van Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul wordt er met vertrouwen naar de wedstrijd toegeleefd.

"Zowel Thierry als iedereen binnen het Hyundai Motosport Team kijken ernaar uit", zegt teammanager Alain Penasse. "We staan nog altijd aan de leiding van het WK en dat zorgt voor een positief gevoel. Met nog twee wedstrijden te gaan is de leidersplaats de beste die je kan hebben. Het speciale aan deze wedstrijd is dat het twee verschillende wedstrijden onder één dak betreft. Op vrijdag staan gravelritten gepland. Op zaterdag en zondag rijden we op asfalt. Logistiek zorgt dat voor meer werk omdat je specifieke onderdelen voor beide ondergronden moet bij hebben. Vrijdagavond wordt de wagen omgebouwd naar een asfaltafstelling. Op zich is dat niet zoveel meer werk in vergelijking met andere wedstrijden, omdat na een wedstrijddag de meeste onderdelen toch vervangen worden. Thierry moet vrijdag als eerste de baan op, maar met zijn rechtstreekse titelconcurrenten in zijn zog vertrekken ze toch op bijna gelijke voet."

De kans dat Neuville zondag al de wereldtitel pakt, is klein. Hij heeft immers slechts zeven punten voor op zijn eerste achtervolger, de Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta). De Estlander Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) kan ook nog aanspraak maken op de wereldtitel, maar heeft als derde wel al 21 punten goed te maken.

"Er wordt heel veel gespeculeerd. Het enige wat vaststaat is dat Neuville tot in Australië zal meestrijden voor de wereldtitel", aldus Penasse. "Het kan zijn dat zijn concurrenten pech hebben, maar dat kan ook andersom zijn. Laat mij eindigen door te stellen dat we Catalonië als WK-leider willen verlaten, liefst met een grotere voorsprong dan die we nu hebben.”