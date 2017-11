Team van kersvers MotoGP'er Siméon mag zich verheugen op komst van Livio Loi DMM

18u19

Bron: Belga 0 AP Livio Loi. Auto- en Motorsport Livio Loi (Honda) zal volgend jaar voor de Spaanse stal Reale Avintia Racing rijden. Dat maakte Zelos (van Freddy Tacheny) bekend. Zo wordt Loi de ploeggenoot van de 28-jarige Xavier Siméon, die op een Ducati in de Moto GP zal aantreden. Livio Loi blijft met zijn KTM in de Moto3-categorie rijden.

Zo worden "Black Knights" Xavier Siméon, Livio Loi en Barry Baltus ploegmaats bij Reale Avintia Racing en dat via Freddy Tacheny, de spilfiguur achter de opleidingsschool van Zelos. De 13-jarige Barry Baltus zal volgens Zelos volgend seizoen zowel in de Red Bull MotoGP Rookies Cup als in de CEV Moto3 te zien zijn.

"Ik wil graag het ganse Reale Avintia Racing-team en mijn management bij Zelos bedanken, want zij hebben zich hard ingezet om dit project tot een goed einde te brengen," reageerde Livio Loi, die zondag 13e werd in de Grand Prix van Valencia. "Dat ik bij een sterk en ervaren team kom, geeft mij vertrouwen om een sterk seizoen te rijden in de Moto3. Reale Avintia, KTM en Zelos vormen samen een topcombinatie en ik hoop dat ik volgend seizoen in de top van het klassement kan meedingen," voegde de 20-jarige Limburger er nog aan toe.

Getty Images Livio Loi.