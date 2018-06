Team van Fernando Alonso houdt de pole vast in 24 uur van Le Mans Redactie

15 juni 2018

09u31 0 Auto- en Motorsport Fernando Alonso, de Japanner Kazuki Nakajima en de Zwitser Sébastien Buemi starten morgen in hun Toyota TS050 Hybrid vanop de pole aan de 86ste editie van de 24 uur van Le Mans. Nakajima was woensdag al de snelste in de eerste kwalificatiesessie en scherpte zijn tijd donderdagavond tijdens de derde sessie nog aan.

De tweede tijd werd ook door een Japanner neergezet. Kamui Kobayashi mag met de Brit Mike Conway en de Argentijn José Maria Lopez in de Toyota N.7, naast de N.8 op de eerste rij starten. De Toyota's zijn huizenhoog favoriet, zeker nu concurrent Porsche niet meedoet. Veel zal afhangen van de betrouwbaarheid. Vorig jaar werden de Japanse bolides allemaal getroffen door technische problemen.

Alonso hoopt de Triple Crown te winnen. Daarvoor moet de 36-jarige Spanjaard de Grand Prix F1 van Monaco, de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar) en de 24 uur van Le Mans op zijn palmares brengen. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van de Brit Graham Hill. Die maakte in 1972 de Triple Crown compleet met winst in Le Mans. De GP van Monaco won Alonso al in 2006 en 2007. Vorig jaar maakte de tweevoudige wereldkampioen Formule 1 zijn debuut in de 500 mijl van Indianapolis. Hij reed een tijdje aan de leiding, maar viel op 21 ronden van het einde uit.

"Ik ben heel blij dat Kazuki ons op de pole heeft gezet, dat wilden we ook", verklaarde Alonso, bij Formule 1-renstal McLaren teamgenoot van Stoffel Vandoorne. "Maar we hebben nog niets, dit is pas de voorbereiding op de race. We hebben 24 lange uren voor ons. Tot nu toe gaat alles goed, we hebben geen enkel probleem met de auto. We zijn er klaar voor."