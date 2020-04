Team ontslaat Nascar-piloot Kyle Larson na racisme tijdens virtuele race YP

14 april 2020

19u47

Bron: Belga 0 Autosport De Amerikaanse Nascar-piloot Kyle Larson (27) is door zijn team ontslagen omdat hij zondag een racistisch woord gebruikte tijdens een virtuele race die via het internet uitgezonden werd.

De 27-jarige Larson had problemen met zijn hoofdtelefoon en richtte zich tot zijn technicus. "Hoor je me niet? Hey, n*gger", floepte hij eruit, ervan overtuigd dat niemand hem hoorde. Zijn concurrenten waren verbouwereerd. "Hey Kyle, iedereen kan je horen, maat" en "Dit kan echt niet net gebeurd zijn", wezen ze hem terecht.

Zijn uitlating komt Larson duur te staan. Maandag werd hij nog voorlopig geschorst, maar dinsdag besliste zijn team Chip Ganassi Racing (Chevrolet) nog een stap verder te gaan en zijn piloot de laan uit te sturen. "De uitlating van Kyle was aanstootgevend en onaanvaardbaar", verklaarde het team. "Het is duidelijk dat ontslag de enige gepaste sanctie is." De steun van zijn sponsors Credit One Bank en McDonald's was Larson ook al kwijt.



"We maken van diversiteit en integratie een prioriteit en pikken dit soort taalgebruik niet", reageerde de Nascar maandag. Larson, die een Japanse moeder heeft, verwierf zelf een zitje in de Nascar dankzij een integratieprogramma (Drive for Diversity).

Dit is niet de manier waarop ik grootgebracht ben. Ik wil me excuseren bij mijn familie, mijn vrienden, mijn sponsors, de Nascar en vooral bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap Kyle Larson excuseerde zich al voor zijn daden

De piloot was zich wel degelijk van alle kwaad bewust. “Ik ben in de fout gegaan en heb een woord gebruikt dat nooit gebruikt mag worden. Daar zijn geen excuses voor", erkende hij. "Toch wil ik iedereen zeggen hoe erg het me spijt. Dit is niet de manier waarop ik grootgebracht ben. Ik wil me excuseren bij mijn familie, mijn vrienden, mijn sponsors, de Nascar en vooral bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Ik begrijp dat de toegebrachte schade wellicht onherstelbaar is en aanvaard de gevolgen van mijn stommiteit.”

Larson won in zijn carrière zes Nascar-races. In 2014 werd hij rookie van het jaar. Vorig jaar behaalde hij met een zesde plaats zijn beste resultaat in de eindstand. In het momenteel stilgelegde kampioenschap staat hij na vier races op de zevende stek.