Tänak wint Rally van Duitsland en zet eerste stap richting titel Joost Custers

25 augustus 2019

13u36 0 Rally van Duitsland In Duitsland zit de WRC-rally er op. De winnaar werd de Est Ott Tänak, de elfde maal in zijn carrière, waarmee hij op gelijke hoogte van Thierry Neuville komt. Tänak wordt ook erg overtuigend leider in het kampioenschap, met 205 punten. Toyota pakte ook de rest van het podium in, met Kris Meeke op twee en Jari-Matti Latvala op drie. Thierry Neuville moest het met een vijfde plaats stellen, maar onze landgenoot schuift wel op naar de tweede plaats in het WK, op 35 punten van Tänak.

Het verhaal van deze wedstrijd werd in een militair domein geschreven. Neuville en later Ogier reden er zaterdag lek en Tänak niet, waardoor de Est zijn elfde zege uit zijn carrière kon optekenen. Tänak komt zo op gelijke hoogte van Neuville, tekenend voor de steile opgang van de zwijgzame Est. “We konden op het einde niet meer alles geven, omdat we wat kleine problemen hadden, wat me niet echt gelukkig maakt. Ik had achteraan geen remmen meer. Nu heeft het team wel eindelijk de 1-2-3 die het al zo lang zocht.” Geen spoor van euforie bij de Est.

Neuville werd nog vijfde en is nu tweede in het WK, op 35 punten van Tänak en zeven punten voor Ogier, die achtste werd. “Ik heb alles gegeven en dus ook de vijf punten van de Power Stage gepakt. We hebben echt risico’s genomen voor die extra punten. We hebben getoond even snel te zijn als Tänak, maar de lekke band hield ons van een mogelijke zege. Ott verdient de zege en we moeten tevreden zijn.” Hyundai leidt nog steeds in het WK voor constructeurs, maar met amper acht punten meer dan Toyota.

35 punten is een degelijke voorsprong, want het is meer dan een volledige rally en dat met nog vier wedstrijden te gaan. Anderzijds zal Tänak dus zowel in Turkije als Wales op de eerste dag moeten openen, een taak die geen voordeel is. Als de Est echter op zijn elan doorgaat, is een wereldtitel in Spanje al mogelijk. De resultaten van Duitsland zijn onder voorbehoud omdat Hyundai en Citroën mogelijk nog teamorders kunnen geven aan Dani Sordo (vierde, voor Neuville) en Lappi (om Ogier voor te laten).