Tänak snelste in shakedown Rally van Finland, Neuville tweede LPB

01 augustus 2019

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) heeft zijn favorietenrol in Finland nog wat kracht bijgezet door vanochtend de snelste tijd te klokken in de 4,26 km lange shakedown. De Est was 0,3 seconden sneller dan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Craig Breen (Hyundai i20 Coupe WRC) reed de derde tijd, gevolgd door de derde Hyundai, die van Andreas Mikkelsen. De rally van Finland start vanavond met een superspecial van 2,31 km.

Tänak zette de snelste tijd neer bij zijn derde en laatste passage op de shakedown. "De shakedown was goed”, aldus de Est. “In aanloop van deze wedstrijd hebben we goed getest en reden we de rally van Estland. Op dit moment ziet het er goed uit. Ik geloof in een leuk weekend maar het zal een grote strijd worden.”

Thierry Neuville was tevreden. “Het gevoel met de wagen zit goed. Zondag wil ik voor mijn rechtstreekse titelconcurrenten eindigen. Het zal niet makkelijk zijn, maar we gaan er voor.”

Grégoire Munster reed de achtste tijd in WRC2. De Belg was bij zijn vierde doortocht 5,2 seconden sneller in vergelijking met zijn eerste passage. "Ik ben tevreden over ons werk van deze ochtend. Dit was goed voor ons vertrouwen. Uiteraard is het niet te vergelijken met de technische proeven die ons morgen te wachten staan. Vanavond rijden we een korte klassementsrit. Het is geen typische superspecial waar we met twee wagens tegelijk starten. Het is een technische en smalle klassementsrit in het stadscentrum. Er zijn heel veel boordstenen en haarspeldbochten. Het doel is er ongeschonden uit te geraken. In dat soort ritten kan je meer verliezen dan winnen.”