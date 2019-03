Tänak rijdt lek en verliest leiding aan Evans, Neuville schuift op naar tweede plaats in Rally van Corsica

MH

30 maart 2019

17u20

Bron: Belga 0 Rally Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) staat na elf klassementsritten in de rally van Corsica opnieuw aan de leiding nadat Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) lek reed en ruim twee minuten verloor. Evans heeft in de stand 11.5 seconden voorsprong op Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), die opschuift naar de tweede plaats. Neuvilles teamgenoot Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) is nu derde op 38.8 seconden.

De rally van Corsica wordt een absolute baalrally voor de Toyota-rijders. Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) beschadigde op vrijdag al snel een velg, gevolgd door een lekke band. Hetzelfde lot was Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) later op de dag beschoren toen ook hij vrijdag lek reed. Vandaag reed Latvala tijdens de elfde rit opnieuw lek. Niet veel later moest ook Tänak zijn wagen aan de kant zetten om een wiel te wisselen. Een lekke band voor de leider, die iets meer dan twee minuten op ritwinnaar Neuville verloor.

Neuville doet zo voorlopig een goede zaak. Niet alleen is hij met zijn snelste tijd genaderd tot op 11.5 seconden van leider Evans, zijn rechtstreekse titelconcurrenten staan ver achter hem. Ogier (Citroën C3 WRC), die al sinds vrijdag worstelt met zijn Citroën, is vierde. Ott Tänak is na zijn lekke band weggezakt naar de zevende plaats.

De rijders krijgen vandaag nog één klassementsrit voor de wielen geschoven. De rit van Castagniccia is er eentje van maar liefst 47,10 km.