Tänak pakt zege in Rally van Turkije, WRC-leider Neuville sprokkelt nog vijf belangrijke punten Redactie

16 september 2018

13u40

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Est Ott Tänak (Toyota Yaris) heeft de Rally van Turkije, de tiende manche van het WRC-kampioenschap, op zijn naam geschreven. Tänak werd op het podium vergezeld door de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) en de Nieuw-Zeelander Hayden Paddon (Hyundai i20). Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai), de WK-leider, viel gisteren uit, maar sprokkelde nog vijf punten in de Power Stage.

Zijn dichtste concurrent, de Fransman Sébastien Ogier (M-Sport-Ford), moest ook opgeven en klokte de tweede tijd in de Power Stage.

Neuville behoudt zo de leiding in de WK-tussenstand. De Oostkantonner telt 177 punten. Tänak (164), die zijn derde rally op rij won, springt over Ogier (154) naar de tweede plaats.

De volgende WRC-rally vindt plaats in Wales (4-7 oktober). Nadien wachten met de rally's van Catalonië (25-28 oktober) en Australië (15-18 november) nog twee manches.