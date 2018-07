Tänak pakt zege in Rally van Finland, Neuville strandt op negende stek en moet inboeten in WK-tussenstand GVS

29 juli 2018

13u50

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai) beëindigde de Rally van Finland, de achtste manche van het WRC-kampioenschap, op de negende plaats. De Oostkantonner blijft leider in de WK-tussenstand, maar ziet zijn concurrent, regerend wereldkampioen Sébastien Ogier (5de) terugkomen tot op 21 punten. De zege in Finland was voor de Est Ott Tänak (Toyota).

De 30-jarige Tänak toonde zich het hele weekend regelmatig en pakt zijn tweede zege van het seizoen, na de Rally van Argentinië. Hij haalde het na 23 klassementsproeven voor de Noor Mads Ostberg (Citroën, +32.7) en de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota, +35.5).

Deze ochtend moest de Fin Esapekka Lappi (Toyota), de winnaar van vorig jaar, opgeven in de twintigste klassementsproef. Neuville steeg nog één plekje en werd ook vierde in de Power Stage, hetgeen hem twee extra punten opleverde. Ogier werd pas zesde in de Power Stage en veroverde zo geen extra punten. "We hebben geprobeerd om alles in die laatste rit te persen", zei Neuville na afloop. "Het was een erg moeilijk weekend voor ons."

In de WK-tussenstand behoudt Neuville de leiding met 153 punten. Ogier (132) en Tänak (107) zijn zijn dichtste achtervolgers.

De rallycaravaan trekt voor de komende manche, van 16 tot 19 augustus, naar Duitse Moezelstreek. Neuville won die geheel geasfalteerde rally al eens in 2014, Tänak is er uittredend winnaar. "Ik kijk met ongeduld toe naar die wedstrijd", toonde Neuville zich al enthousiast.