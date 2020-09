Tänak pakt zege in Rally van Estland, Ogier blijft aan leiding in WK-stand Redactie

06 september 2020

14u40

Bron: Belga 0 Rally De Est Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft de rally van zijn thuisland gewonnen. Tänak kwam zaterdagochtend aan de leiding en stond die niet meer af. Teamgenoot Craig Breen (Hyundai i20 Coupe WRC) eindigde als tweede op 22.2 sec. Zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) eindigde als derde op 26.9 sec.

In de WK-tussenstand blijft de Fransman aan de leiding. Hij ziet Tänak de kloof verkleinen tot 13 punten. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) moest zaterdagnamiddag opgeven. In de afsluitende powerstage kende Neuville technische problemen en kon hij geen WK-punten scoren. Zijn kansen op een eerste wereldtitel zijn flink geslonken en eigenlijk onbestaand. Neuville is nu vijfde in de stand op 37 punten van WK-leider Ogier.

Het verhaal van de rally van Estland is snel geschreven. De pocketrally, met shakedown en superspecial op vrijdag gevolgd door twee volledige wedstrijddagen, viel zaterdagochtend in een definitieve plooi toen Tänak na een lekke band van Rovanperä de leiding overnam om die niet meer af te staan. Hyundai domineerde met Tänak, Breen en Neuville de wedstrijd en nam de volledige top drie voor haar rekening tot Neuville zaterdagnamiddag moest opgeven. De Belg werd uit de ideale lijn gegooid waarna hij te wijd ging en een wiel van zijn Hyundai afbrak. Einde verhaal voor de Belg die zo goed als zeker zijn titelambities mag opbergen.

In de afsluitende powerstage kende Neuville technische problemen en kon hij geen WK-punten scoren. "Net voor de start kenden we een technisch probleem waardoor we niet voluit konden gaan. Het was een duidelijk niet ons weekend. Echt, dit verdienen we niet. Gisteren werden we uit de ideale lijn gegooid en we betaalden dit cash. Hopelijk gaat het de volgende keer beter", aldus een flink ontgoochelde Neuville. Met nog drie rally's te gaan kijkt de Belg tegen een achterstand van 37 punten aan op WK-leider Sébastien Ogier. Dat lijkt niet alleen op papier maar ook in realiteit een haast onoverbrugbare afstand.

Zondagochtend kwam Tänak in de voorlaatste klassementsrit heel goed weg toen hij even de controle over zijn stuur leek te verliezen maar de Est kon toch op de baan blijven. In de afsluitende powerstage stond er geen maat op Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) die net als in Zweden die powerstage won. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) reed de tweede tijd voor Tänak die de derde tijd reed en drie extra WK-punten meepikte.

Met een zege in eigen land doet de Est opnieuw mee voor de wereldtitel. Voor Tänak is het zijn 13e WK-zege in zijn carrière, zijn eerste als wereldkampioen en als Hyundairijder. Na Neuville, Evans en Ogier is Tänak de vierde winnaar dit jaar in evenveel wedstrijden. Bij de constructeurs doet Hyundai een goede zaak en verkleint het de kloof op leider Toyota tot vijf punten. Het Japanse merk heeft nu 137 punten, het Zuid-Koreaanse 132 punten.

Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) rukte vandaag op naar de 19e plaats en de 6e plaats in WRC 3. In de voorlaatste klassementsrit begaf een aandrijfas op het loodzware parcours. Munster slaagde erin om de laatste klassementsrit af te werken maar verloor net als in de voorlaatste rit heel veel tijd. Uiteindelijk eindigde hij als 24e algemeen, goed voor de 11e plaats in WRC 3. Over twee weken wordt in Turkije de vijfde WK-manche georganiseerd.