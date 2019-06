Tänak oppermachtig op derde dag van Rally van Sardinië, Neuville zesde AB

15 juni 2019

20u36

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) heeft tijdens de derde dag van de Rally van Sardinië de macht gegrepen. Tänak won alle zes de klassementsritten en nam de leiding over van de Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) die in tweede positie volgt op 25.9 sec van de Est. Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) lijkt op weg naar zijn eerste podium van het seizoen. De jonge Fin is derde op 42.9 sec van Tänak. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) staat op een teleurstellende zesde plaats op 2:32.4 van Tänak.

Er stond vandaag helemaal geen maat op Ott Tänak die alle zes de klassementsritten won en een optie heeft genomen op een vierde WK-zege, de derde opeenvolgende. In februari won Tänak de Rally van Zweden. Begin mei won hij de eerste WK Rally van Chili en twee weken geleden was hij de beste op het Portugese gravel. Nu lijkt het er ook op dat Tänak de Rally van Sardinië zal winnen. De dominantie is groot maar dat blijkt niet uit het tijdverschil. De kloof met de tweede in de stand, Dani Sordo, is 25.9. Met nog vier klassementsritten van morgen voor de boeg blijft Sordo aanklampen en tegelijk ook druk zetten op Tänak.

Een sterke prestatie van Dani Sordo die in schril contrast staat met die van Thierry Neuville. Na de verkeerde bandenkeuzes en de communicatiefout van gisteren maakte de Belg ook vandaag een verkeerde bandenkeuze. Neuville voelde zich helemaal niet comfortabel in de wagen en kon niet pushen. Dat bleek ook uit zijn tijden. In plaats van tijd goed te maken op zijn voorliggers werd de kloof alleen maar groter. Neuville kon één plaats goedmaken toen Meeke in de laatste rit lek reed en meer dan twee minuten verloor toen hij moest stoppen om een wiel te wisselen. “Ik had meer van deze dag verwacht. De wagen werkte niet zoals ik wou. Ik heb verschillende afstellingen geprobeerd en enkele dingen getest. We hebben vandaag enkele dingen geleerd maar de dag verliep niet zoals ik vooraf gehoopt had.”

In 2016 en 2018 won Neuville deze wedstrijd. Een zege of een podium zit er nu niet meer in. Een ontgoochelende zesde plaats is Neuville’s deel die een opportuniteit laat schieten om afstand te nemen van Ogier (Citroën C3 WRC) die gisteren moest opgeven. Ott Tänak, die andere concurrent voor de wereldtitel, doet dat momenteel wel. Als Tänak morgen de lijn doortrekt en de Rally van Sardinië wint, wordt hij de nieuwe WK-leider.

De Rally van Sardinië eindigt morgen kort na de middag met de powerstage waarna de rijders en team even kunnen genieten van enkele weken vakantie. Neuville zal evenwel twee weken later met vakantie kunnen. Hij komt aan het einde van de maand nog in actie in de Ypres Rally.

Neuville: “Slechte dag”

Met een negende tijd, vier keer een achtste tijd en op het einde van de dag een derde tijd, was het geen al te beste dag voor Thierry Neuville en corijder Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC). Neuville beleefde een bijzonder slechte dag en kon enkel een positie winnen toen Kris Meeke in de slotrit lek reed.

“Mijn namiddag was oké hoor”, glimlachte Thierry Neuville. “Behalve dat we geen vertrouwen hadden en in geen enkel gevecht betrokken waren. We hebben dan maar afstellingen van het differentieel getest in het zicht van de rally van Finland. Laat me de dag zo samenvatten: we hebben goed getest maar over het algemeen was het een slechte dag.”

“Het is een zwaar weekend voor ons. Na de miscommunicatie van gisteren wisten we dat het een hele opgave zou worden. Wij vroeg op de weg met een pak snelle jongens achter ons. En toch zijn er positieve punten aan deze wedstrijd: Ogier gaat hier niet al te veel punten scoren. En morgen willen we een gooi naar de top vijf doen.”