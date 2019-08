Tänak opnieuw aan de leiding in Rally van Finland, Neuville schuift op naar zevende plaats YP

03 augustus 2019

13u51

Bron: Belga 0 Rally Halfweg de derde wedstrijddag in de Rally van Finland heeft Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) opnieuw de macht gegrepen. De Est heeft vanmiddag 13.8 seconden voorsprong op teammaat Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) is derde op 16.1 seconden van de leider. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) is na het uitvallen van Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) opgeschoven naar de zevende plaats.

De Toyota-dominantie ging vanochtend gewoon verder in Finland. Na dertien klassementsritten stonden alle drie de Toyota-rijders binnen de seconde. Latvala op kop met in zijn spoor Tänak, op 0.2 seconden, en Meeke op 0.6 seconden. In de daaropvolgende rit was het Toyota-sprookje voorbij en het kende geen mooi slot. Latvala's nota's waren te snel waardoor hij in een bocht te wijd ging en tegen een steen botste. De Fin reed lek en verloor behalve de leiding ook nog eens 14.1 seconden. Erger verging het Kris Meeke. De Brit ging van de baan, verloor een wiel en moest opgeven. Tänak was de enige Toyota die ongeschonden uit de klassementsrit kwam. De Est nam de leiding over van Latvala die naar de tweede plaats zakte met Lappi op drie.

Door het uitvallen van Meeke schoof Neuville één plaats op in de ranking. Neuville slaagde er ook vandaag niet in om echt snelle tijden te rijden. "Met deze startpositie is het moeilijk. Ik vind wel dat de snelheid er is. De wagen voelt goed, maar ik kan niet meer doen. We staan op twintig seconden van de vierde plaats van Andreas (Mikkelsen, red). Alles blijft mogelijk. We moeten gewoon blijven knokken. Het probleem is dat iedereen zeer snel is en het dat moeilijk is om ergens het verschil te maken.”

Grégoire Munster en Louis Louka (Skoda Fabia R5) zetten hun leerproces verder, al gaat dat ook vandaag/zaterdag niet zonder slag of stoot. "Na een harde landing op een steen beschadigden we een draagarm en aandrijfas. Op 3 kilometer van de finish hebben we de draagarm moeten vervangen, KP 14 hebben we gereden met drie aandrijfassen.”

Deze namiddag worden dezelfde vier ritten als in de voormiddag gereden.