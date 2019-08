Tänak opent Rally van Duitsland met snelste tijd, Neuville is vierde JCA

22 augustus 2019

In de Rally van Duitsland was een 5,2 kilometer lange proef in het Wendeler Land de eerste afspraak van het weekend. Het was een snelle proef, met een gemiddelde van 120 km/u. Ott Tänak was in zijn Toyota Yaris WRC de snelste, met een minieme marge van acht tienden van een seconde voor Dani Sordo in de Hyundai i20 WRC en negen tienden van een seconde op Sébastien Ogier. Thierry Neuville volgde op exact één seconde als vierde, net als Sordo in een Hyundai. Kris Meeke maakte de top-5 volledig, ook in een Toyota.

Thierry Neuville was tevreden met zijn proef, “ja want er lag veel stof en het was verraderlijk op bepaalde plaatsen, ik dacht ook dat de strobalen verplaatst waren. De auto is goed, we zitten net achter de anderen en ik heb me geamuseerd.” Morgen, zaterdag, volgt de tweede dag van de WK rally van Duitsland, met zes proeven in de wijngaarden rond Trier, samen goed voor 102 kilometer tegen de chrono. Tänak zal als eerste starten, voor Ogier en Neuville.