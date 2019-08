Tänak op kop in Duitsland, Neuville tweede op korte afstand: “Heb er alles uitgehaald wat zonder risico’s kon” JCA

23 augustus 2019

18u55

Bron: Eigen berichtgeving 2 Autosport In Duitsland is de WRC-wedstrijd aan het uitdraaien op een duel tussen Ott Tänak en Thierry Neuville. Tänak is leider, met weer zeges in twee van de drie proeven deze namiddag, daar waar Thierry Neuville er één pakte. Het verschil tussen de Toyota en de Hyundai bedraagt amper 2,8 seconden. De rally wordt wellicht morgen, tijdens de dubbele passage op Panzerplatte, beslist.

“Morgen is er Panzerplatte en dat is een verraderlijke proef, vol valkuilen, alleen al door het risico op platte banden”, aldus Neuville aan de finish van de eerste volledige dag. “Vandaag heb ik geen risico’s genomen, maar er wel alles uitgehaald wat zonder risico’s kon.” Tänak gaf overigens toe “dat de strijd verre van comfortabel is”. Ook de Est rijdt dus met het mes tussen de tanden om een minieme voorsprong op Neuville te vergaren.

Achter het leidende duo kende Sébastien Ogier (Citroën) een moeilijke dag. “Wat kan ik zeggen”, haalde de Franse wereldkampioen de schouders op. “Meer is niet mogelijk en ook morgen zie ik geen echte progressie.” Ogier is derde op 22,1 seconden. In de slotproef kende Dani Sordo, goed op dreef, pech met zijn Hyundai. De Spanjaard was op weg om Ogier van de derde plek te verdringen, maar de versnellingsbak bleef in eerste steken. Kris Meeke en Jari-Matti Latvala (beide Toyota) schuiven zo naar de plaatsen vier en vijf, respectievelijk op 25,6 en 27,8 seconden.

Morgen is dus dé dag in Duitsland, met maar liefst acht proeven, goed voor 158 kilometer tegen de chrono.