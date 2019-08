Tänak op kop in Duitsland, Neuville is tweede op korte afstand JCA

23 augustus 2019

13u44

Bron: Eigen berichtgeving 0

Op de eerste echte rallydag in Duitsland staan twee lussen van drie proeven tussen de wijngaarden aan de Moezel op het menu. Na de ochtendlus leidt de Est Ott Tänak in zijn Toyota Yaris WRC. De WK-leider heeft echter weinig marge op onze landgenoot Thierry Neuville, die in zijn Hyundai i20 WRC de eerste proef van de dag won. Tänak schreef de twee andere chronoritten op zijn naam.

Neuville startte zeer goed met een snelste chrono en een voorlopige eerste plek in de tussenstand na Stein und Wein 1, maar daarna sloeg Tänak terug. “Ik weet het niet goed, ik trachtte snel en proper te rijden”, schudde Neuville zijn hoofd aan de finish van de slotproef van deze ochtend. Groot is het verschil met Tänak echter niet, want Neuville volgt als tweede op 3,2 seconden. Sébastien Ogier, die zijn motor liet afslaan in de tweede proef van de voormiddag, is derde op 13,7 seconden. “Ik weet wat het probleem is, niet wat de oplossing is”, aldus de Franse wereldkampioen.

De rest van het veld telt al niet meer mee, met Kris Meeke, teamgenoot van Tänak, op 17 seconden als vierde. Dani Sordo (Hyundai) is vijfde op exact één tiende van een seconde van Meeke. Deze namiddag volgt een identieke lus van drie proeven.